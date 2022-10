Pablo Amorós: “Noches en los jardines de España”, de M. de Falla, con la “OSG”

El pianista andaluz Pablo Amorós, será solista de “Noches en los jardines de España”, de Manuel de Falla con la ”OSG”, dirigida por José Trigueros en el Palacio de la Ópera de A Coruña- 20´00h.-, para un programa en el que también tendremos el “Preludio a la siesta de un fauno”, de Claude Debussy y la “Sinfonía Sevillana Op. 23”, de Joaquín Turina. Pablo Amoros, en una obra que se aviene a sus apetencias, se formó con Alicia de Larrocha, Cristina Bruno, o Noretta Conci- alumna de A. Benedetti- Michelangeli-, además de asistir a masters de J.Achúcarro, Luis Prats, Hans Graff y Natalia Truott. Grabó la integral de Leonardo Balada, quien le dedicó “Mini-miniaturas”, contando con un registro para “Naxos”, Sus estudios fundamentales los realizó en el Conservatorio de Córdoba, para ampliar posteriormente en Londres. Otro de sus trabajos lo centro en “Granados vs Falla”, acompañándose del actor Emilio Gutiérrez Caba y en 2017, abordaría una experiencia dedicada a la Generación del 27, junto al chelista Iagoba Fanio, con obras de Simón Tapia Colman, Roberto Gerhard, Salvador Bacarisse, Mª T. Prieto y Rodolfo Halffter, un año en el que realizará una larga gira por China y distintos países europeos.

“Noches en los jardines de España”, cuadro de una especie de tres nocturnos en una dedicatoria a Ricard Viñes, y que había estrenado José Cubiles, con la “O.S. de Madrid” y el ilustre E.Fernández Arbós, en el Teatro Real, en la primavera de 1916. La versión aceptada sobre una inspiración en la pintura de Santiago Rusiñol, quien disfrutaría de una etapa granadina hacia 1895. En el origen, una serie de nocturnos para piano y que podrían haberse difundido como “Nuits dans les jardins d´Espagne”, un talante ciertamente afrancesado por su proximidad a Ravel y Debussy, compositores que como era sabido, tenían una clara fascinación por los exotismos ibéricos, en cuanto a las armonías, los ritmos y las modulaciones. Unas piezas en forma de nocturno, que acabarán transformándose en este tríptico, con acompañamiento orquestal, que en lo literario, encontrará argumentos en Francis James o Rubén Darío, en los “Cantos de vida y esperanza” y en “Canción de otoño en primavera”

El día del estreno, se incluiría en programa “El amor brujo”, estrenado casi un año antes y en cuya “Pantomima”, se incorporaba una serie de motivos previsto para ocupar la cuarta pieza de “Noches en los jardines de España”, con el nombre de “Nocturno de Cádiz”. Tres nocturnos” de profunda impregnación tanto francesa como andalucista, desde “En el Generalife”, un “Allegro tranquilo e misterioso”, marcado por una enigmática entrada orquestal que deja en evidencia su impresión nocturnal, para otorgar preferencia al solista en una atmósfera divagante, quien decididamente acaba por confirmar su poderío expresivo, en diálogo con los instrumentos de la orquesta en un “crescendo” de gran impulso. La “Danza lejana”, un “Allegro giusto”, enlaza para mayor empaque con el tiempo siguiente “En los jardines de la sierra de Córdoba”, siempre pendientes de los aires de danza que les inspiran. “La danza lejana” resulta más lánguida- en apariencia-, camino de una evolución rítmica y colorida, destacando los aires de la “zambra”, sublimando el solista una tendencia a la profundización en estilismos que recuerdan lo que se acepta como “jondo”, con ciertos puntillismos en la herencia francesa. Para el final, un embaucador desvanecimiento en un leve “Pianissimo”. Para el solista de hoy, el beneficio del magisterio reconocido de Alicia de Larrocha, Joaquín Achúcarro, Gonzalo Soriano, Josep Colom o la añorada Rosa Sabater y Guillermo González o Eduardo del Pueyo.

El “Preludio a la siesta de un fauno”, de C.Debussy, llevará a la inmortalidad la poética de Mallarmé, partiendo de la plástica de Boucher, tras encontrarse con ella en la National Gallery, de Londres. El fauno joven oculto entre los juncos y acechando los juegos lascivos de las ninfas. El sonido de la flauta en la mañana clara y la súbita aparición de las ninfas. Había pensado Mallarmé en un ballet- como no podía ser menos-, y las desavencias con el compositor no se hicieron esperar. Ensayos sobre esa poética le fueron ofrecidos y quedará ciertamente sorprendido por la precisión manifiesta. Una partitura plena de luz tanto irreal como mágica, hasta abarca la imaginable sensualidad simbolista, que hasta recordará el segundo acto de “Tristán e Isolda”. Puro éxtasis erótico, lírico y transparente, en su tejido sonoro, en una música que suscita imágenes a través de la sugestión. El fauno que toca la siringa exhalando extraños arabescos sobre una escala inusitada, que se condensan en etéreos motivos. La fascinación por lo sorprendente en este sublime anhelo, remarcado por una voluptuosidad ensoñadora. En resumen y para el autor, un comienzo y no una continuación, como ciertos especialistas pretenden resumir.

La “Sinfonía Sevillana Op 23” de Joaquín Turina, obra en tres movimientos y estrenada también por Fernández Arbós, en septiembre de 1920. “Panorama”, exhibe continuos juegos métricos entre subdivisiones binarias y terciarias. Se encuentran motivos bien definidos, partiendo de una fugaz evocación del “schottisch”- tan poco madrileño como poco vasco era el “zorcico”, de “Ensueño”-, y un tema en continuación propiamente andaluz. “Por el río Guadalquivir”, se perfila claramente en ese sentido evocador, iniciado por un solo de violín, al que responden los timbres ondulantes de la orquesta, ejemplo de su personalidad creativa, en la que asoma una ”petenera” lenta y con talante “jondo”, propuesto por el corno inglés, para seguir detalles contrastantes que nos trasladan a un solo de violín, en un aire de “sevillanas” en pura poesía. “Fiesta de San Juan de Aznalfarache”, un gran tiempo festivo a la par que luminoso, exaltando recuerdos de temas característicos de los movimientos anteriores, desde el “schottisch” a la “petenera”. Puras recreaciones libres de aires tradicionales como el “zapateado” o el “Garrotín”. Para Federico Sopeña, la obra resume y redime todo ese maltrecho pasado español y de la gran forma sinfónica.