Pablo Casado: Ata onde chegará no ridículo?

Sostiña Josep Tarradellas que en política un pode facer de todo menos o ridículo. Polo visto, Pablo Casado non só deixa en evidencia que non segue os mestres da política senón que a súa cultura é nula. Non hai outra explicación ao último exabrupto seu hai uns días, no congreso do PP das Baleares. Na súa teima por recuperar a Vox o terreo perdido, é capaz de calquera disparate.

Porque é un disparate da altura que queirades (que cada lector aplique o obxecto comparativo) afirmar publicamente que naquelas illas non se fala catalán senón, nada menos, catro linguas distintas: mallorquino, menorquino, ibicenco e formenterés. Pase -que xa é moito pasar- que o PP recunque día si e día tamén en que a lingua que falan os valencianos non é catalán. Pero de aí a inventar catro novas linguas... Porque, entre outros argumentos en contra das palabras de Casado, se non lle valen as evidencias científicas, está o propio estatuto de autonomía, que proclama que “a lingua catalá, propia das Illas Baleares, e a nosa cultura e tradicións, son uns elementos identificadores da nosa sociedade”.

Engadamos a iso o criterio da RAE, que desde hai décadas sostén a unidade da lingua que se fala en Cataluña (española e francesa), Valencia, Baleares, unha franxa de Aragón, Andorra e na cidade sarda do Alguer. Aínda máis. Por se non abondase, en 1975 diversos académicos da RAE e da Real Academia da Historia asinaron expresamente un documento no que redundaban no mesmo senso.

Por se alguén llo quere transmitir a Pablo Casado, eran os asinantes Dámaso Alonso, Emilio Alarcos, Vicente Aleixandre, Alonso Zamora Vicente, Fernando Lázaro Carreter, Pedro Sainz Rodríguez, Tomás Navarro Tomás, Salvador de Madariaga, Pedro Laín Entralgo, Miguel Delibes, José María Pemán, Antonio Buero Vallejo, Camilo J. Cela (pola primeira), e Jesús Pabón, Ramón Carande, Agustín Millares, o marqués de Lozoya e Miquel Batllori (pola segunda). Decatémonos que algúns dos asinantes foron persoas con estreita relación co réxime franquista, circunstancia que nunca foi obstáculo para recoñecer a evidencia científica.

Pero cumpriría pensar se na lexislación vixente cabería procesar a alguén por estupidez. Ou, cando menos, por deslealdade á constitución cando se nega o contido dunha norma derivada e que con ela forma o principal corpus lexislativo do Estado. Ou alguén imaxina que no congreso do PP galego o seu presidente “nacional” dixese que o que falan en Tui, Vigo ou Pontevedra (ese seseo e esa gheada) non son galego senón “ríasbaixés”?

Tamén cabería preguntarlle a Pablo Casado cales son os seus argumentos filolóxicos para tal afirmación, cando é evidente que dificilmente se podería producir unha emerxencia simultánea en cada unha das illas dunhas formas de falar que -oh, casualidade!- non só teñen semellanza entre elas senón, globalmente, co conxunto que se fala na ribeira mediterránea que queda ao solpor das illas.

Do mesmo xeito -é dicir, rachando toda evidencia científica- podería proclamar que nesas Illas Baleares -recoñecidas polo mundo adiante, como as definiu Casado- as leis da gravitación universal formuladas por Newton, ou incluso o principio de Arquímedes, non rexen. Porque si, porque alí son así de chulos e especiais.

Polo visto, a súa vontade de facer o ridículo non ten límites. Pero máis sorprende que ninguén do seu partido o corrixa senón que lle rían as grazas. Ah! Iso si: Casado sostén a condición de non catalán á lingua que Xaime I levou con el a Valencia e ás Illas, a uns poucos quilómetros da costa, pero xuraría que o que se fala en Burgos e en Bos Aires son a mesma lingua.

Cansa xa tanto pim pam pum contra todo o que soe a catalán, máis de corenta anos despois da constitución e dos estatutos, e despois de tantas declaracións a propósito da unidade da lingua (non esquezamos aquel despropósito de “lingua aragonesa propia da área oriental”). E se a un cidadán de a pé se lle pode desculpar, non é o caso a quen aspira á presidencia do goberno.

Joaquim Ventura