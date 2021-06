¿Paja o viga en el ojo de quién?

SE PODRá ESTAR DE acuerdo o no con lo que cuenta pero lo que no se puede negar es que Xosé Manuel Beiras nunca deja indiferente a nadie, siempre da un titular y jamás se desvía de su visión unidireccional. Con los matices que se quiera pero siempre partiendo de su hipótesis que acaba en su conclusión. Y punto. Reapareció esta sábado el histórico político para dictar doctrina del fracaso de las mareas y lo hizo, como siempre, con una lectura muy particular.

Tras abandonar el BNG en medio de profundas discrepancias, Beiras lideró una AGE en la que fue capaz de reunir una cantidad importante de votos, aunque nunca suficiente para lastimar al PPdeG de Alberto Núñez Feijóo, que dilapidó en cuanto se embarcó en unas políticas de alianzas con un Podemos madrileñizado, subyugado por el impacto de Pablo Iglesias, encantador de serpientes que acabó engañándolo, aunque ambos personajes dijeran que se profesaban amor profundo. Era simple interés político.

El problema de fondo no es, como dice Beiras, que Anova no encontrara reprocidad ni en IU ni en Podemos. Los votos de AGE eran nacionalistas mientras que los de las mareas municipalistas procedían de distintos caladeros. Yolanda Díaz lo entendió desde el primero momento pero Beiras no lo quiso ver y por eso el viejo profesor está donde está y ella es vicepresidenta del Gobierno.

Ahí está la clave: la ferrolana se dio cuenta de que con gestores como Martiño Noriega no se iba a ningún lado. Yolanda y miles de votantes. No era un problema de reciprocidad sino de valía política. Ahí fue donde falló Anova. Sin Beiras no eran nada y las urnas lo certificaron. antón trabanca