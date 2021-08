Pandemia e alimentos mariños

A pandemia mudou o foco dos nosos desvelos diarios e tamén no interesante nos meios de comunicación de masas. A dicotomía saúde/economía foi presentada como marco obrigado de actuación política na xestión da pandemia e os temas arredor das vacinas convertéronse case nun único tema de interese social. A imaxe da vacina como meio de salvación universal en saúde e mais en economía xogou o rol da nova busca dun milagre. Mesmo, é rechamante para unha observadora distante, que non exista ansia social algunha acerca dos medicamentos posíbeis para contribuir á sanación da infección e das secuelas. A vacinación converteuse ademais nunha especie de talismán garante do turismo, dado que o rol do turismo, o ano santo/xacobeo, considárase salvador do desastre económico da crise provocada pola pandemia.

Non obstante o turismo amosou sen nengún tapado o seu semblante máis perverso: vai moi ben cando a economía dos turistas vai ben e desaparece cando os viaxeiros non se manifestan. Tanto foi así que, en previsión dun ano santo anormal, acordouse, en convenio coas autoridades católicas, duplicar a duración do citado ano especial. Así mesmo a pandemia deixou espida a vulnerabilidade económica dun país, dunha economía, mesmo duns sectores de actividade económica incardinados nunha restra de demanda dependente. Calquer industria, sexa produtora de bens para o mercado local, interior e exterior, ou simplesmente fornecedora de actividades intermedias, non é comparábel co turismo, dada a enorme vulnerabilidade da demanda turística nestas circunstancias: quer dicer, o turismo non só responde ao ciclo económico senón que en pandemia pode simplesmente desaparecer.

A industria de bens que usan na economía galega recursos proprios é incomparabelmente máis eficaz en termos económicos que nengunha actividade do turismo. A pandemia deixou ao descoberto evidencias só coñecidas antes no campo da investigación ou dos expertos en industria: as actividades industriais, en concreto aquelas directamente produtivas, son capaces de contribuír directa e positivamente á creación de novos postos de traballo, de xerar directamente renda distribuída en forma de salarios de calidade superior aos servizos turísticos, xerando así mesmo nova demanda: isto é, son idóneas para garantiren unha boa saída da crise. Ao mesmo tempo ficou estabelecido que a cobertura do mercado interior con bens producidos na proximidade é a mellor forma de lograr o autoabastecemento, a integración a través da industria das outras actividades relacionadas e de reducir a dependencia económica do exterior.

É dicer, ficou nítida, economicamente falando, a predilección pola industria propria frente ás actividades que son xeradas dependendo do ciclo económico alleo, cal é o caso dos visitantes, suxeitos nesta pandemia, á restricións de mobilidade e de sospeita de enfermidade.

Na industria produtora de alimentos, Galiza ten acadado un lugar pioneiro. No caso dos alimentos de orixe pescado somos líderes en España, e en Europa ocupamos un lugar prominente. Non hai subsector pesqueiro galego que poidamos chamar cativo: en marisqueo somos únicos, en miticultura primeiros produtores de Europa, cunha produtividade e calidade sen parangón. En pesca situámonos nos distintos subsectores, artes e especies nos primeiros postos por frota, tripulación, especies desembarcadas e por calidade e prezo de pescado de alto recoñecemento no mercado.

Unha característica notabel é que a pesca galega é toda industrial, mesmo nos subsectores menos tecnificados: a complexidade actual de organización da produción da adecuación a un mercado moi regulamentado (ambiental e sanitariamente falando) e os requerimentos de uso de técnicas avanzadas na cotidaneidade do desempeño diario das tarefas, apoian esta aseveración. Non necesitamos plasmar o tamaño e potencia da industria transformadora de pescado (conserva clásica, novos tranformados e conxelados), xa que reunimos nese segmento industrial a maior concentración europea de conserva de pescados, sendo líderes en produción, crecemento, innovación, exportación e novo investimento. Que país en uso da súa boa capacidade racional vai renunciar voluntariamente a deixar de lado a produción de alimentos? Non só é cuestión de economía; tratamos da produción de bens esenciais e así debe ser considerada a industria galega presente, e a potencial futura.