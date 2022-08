Paquetes que vienen y van

DESDE que el imperio de Amazon se instaló como referente en nuestras compras el mundo ha dado un vuelco. El pequeño comercio sufre las consecuencias al no poder competir con la compañía estadounidense y muchos somos los que nos dejamos llevar por la comodidad de dar un click y esperar a que suene el timbre de casa con el paquete a la puerta.

Mi experiencia viene de lejos, mi primera compra fue un Kindle, cuando todavía me mostraba reticente a dar cabida al libro digital por miedo a que se produjese el olvido del formato clásico. No ha sido así, lo voy compatibilizando. Me siguen gustando (más) los libros en papel, aunque reconozco las ventajas de tener cientos de libros en un dispositivo tan pequeño, que puede llevarse a cualquier lugar sin que el espacio sea un problema para tener con nosotros muchos títulos.

Después del Kindle, casi al mismo tiempo, vino una cámara fotográfica. Y le siguieron otros productos más curiosos, como pueden ser unas obleas para hacer almendrados. No había lugar donde comprarlas y al final llegaron desde la cuna del turrón a mis manos. Lámparas, bombillas, utensilios de cocina, juegos de mesa, música, cargadores de móvil, herramientas y muchos más productos, como mi cafetera Nespresso.

Las compras online se acentuaron durante el confinamiento y la pandemia. Pero no solamente usando la página de Amazon, sino que algo que nunca antes imaginaría hacer se convirtió ya en costumbre: la cesta del súper. Lista en mano y clickeando, algo muy práctico que llegó con el encierro (y para quedarse). No cuando se trata de comprar carne y pescado, pero sí con los productos envasados y que no son perecederos. Cambian los tiempos y cambian los hábitos.

Los paquetes vienen y van. Y cuando vemos el trajín que llevan los repartidores con las entregas y devoluciones nos compadecemos de ellos, de verdad. Son muchas las horas y mejorables las condiciones laborales, seguro. Muchas paradas y a veces bastante esfuerzo por las dimensiones de los pedidos.

Aunque no siempre actúan como se espera, pues en varias ocasiones he experimentado (y sé con certeza que no soy la única) que dicen haber pasado sin hacerlo realmente. Pues no es la primera vez que me quedo en casa esperando una entrega programada y no aparece ni el Tato... como se suele decir. Tal vez no les caía bien en ese momento pasar por la zona y se justifican marcando un “ausente” que no es tal.

Hay cierta empresa de mensajería que actúa así reiteradamente y de cuyos servicios deberían prescindir algunas marcas porque lo que hace es entorpecer el proceso de la compra para el cliente, que espera desesperado por lo ya cobrado.

La cara negativa de lo que sin duda forma parte de nuestra rutina es que muchas tiendas están cerrando sus puertas al no poder hacer frente ante las pérdidas que ha supuesto el tener que cerrar, el ERTE, etc. Los precios de sus productos son con frecuencia más altos y esto no les ayuda. Es una situación complicada.

Cuando puedo, y aunque me confieso usuaria de las plataformas que venden sus productos a través de internet, apoyo al pequeño comercio, a la tienda de barrio. Más con los libros.

Solamente he pecado un par de veces comprando novelas por Amazon. Ha sido recientemente y no me he sentido bien. Muy cómodo, sí, pero me quedo con las librerías de siempre. ¿Nostálgica o romántica? Un poco de todo, lo admito.