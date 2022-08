¿Habrá cortes de suministro en la industria y en los hogarespara hacer frente a la crisis de Ucrania? El Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez, el mismo que decía que no haría una coalición con Podemos, que no habría indultos para los líderes del procès o que no se mandarían armas a la guerra, afirma por boca de su portavoz Isabel Rodríguez, que no valora aplicar cortes de suministro ni en la industria ni en los hogares para hacer frente a la situación de crisis derivada de la guerra en Ucrania. Teniendo en cuenta los precedentes, para echarse a temblar... y no por el frío.

¿Tendrá lugar finalmente un debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo? ? El extitular de la Xunta lanzó el guante este sábado desde Cerdedo–Cotobade y el inquilino de La Moncloa parece que no se achanta. Al menos, así lo confirmó el titular de Presidencia, Félix Bolaños, aprovechando para lanzarle un dardo al de Os Peares: sería, dijo, “una buena oportunidad para que se estudiase los temas, no cometer equivocaciones y decir datos que sean ciertos”. Sánchez aceptará el envite “encantado”, zanjó. Bien le vendrá a él llevarse la lección aprendida... si quiere seguir en el cargo

¿Cuando llegarán por fin PSOE y PP a un pacto en materia de educación? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.