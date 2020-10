Para ese lector crítico

TENGO un lector que amablemente se interesa y discute por lo que escribo aunque añadiendo a veces consideraciones impertinentes. Me ocuparé hoy de sus argumentos. En el artículo que dediqué a la destrucción de monumentos de colonizadores españoles en EE. UU. por un vandalismo “antirracista” y la decisión de Pelosi de sacar imágenes de confederados del Congreso, argumentaba aquí que los Estados del Norte en el Acta de 1863 solo abolieron la esclavitud en los derrotados estados del sur, pero no en los nordistas Tennessee, Virginia y Luisiana. Mi lector me dijo que “tocaba de oído”, que él había recibido clases de Historia de EE. UU. Desconocía sin embargo el dato y por tanto que la esclavitud solo lo abolió en 1865 la Decimotercera Enmienda. Yo solo quería mostrar que el odio a Colón, Junípero Serra, etc. desprendía una superioridad moral retrospectiva e inquisitorial que no consideraba que somos hijos de los prejuicios de época y que el cambio de mentalidades es lento.

En un artículo que dedique a la Pardo-Bazán, el lector llama silly a mi expresión “sus pares” al referirme a escritoras británicas similares a la gallega. Sólo quise recordar –y debería suponerlo un lector gallego que estudió en EE. UU. y aún trabajará allí– que en el siglo XIX nace una literatura atlántica escrita por mujeres: Austen y Bronte en GB o Selma Lagerlof en Suecia. En otro artículo que dediqué a la denuncia de la crueldad conquistadora española por Maduro y López Obrador –que yo comparaba con Numancia y la conquista romana lamentando la tragedia subjetiva de los sometidos pero recordando el éxito cultural objetivo pues los imperios no solo dañan sino que rompen el aislamiento étnico y expanden técnicas e ideas–, su ingenuo idealismo creía que podía haberse salvaguardado la idílica pureza tribal indígena del imperialismo como si el indio no guerrease y se sometiese a crueles imperios locales.

Por último se muestra un poco faltón en su desacuerdo con mis críticas al sanchismo, elemental defensa del país y de mi vida, amenazados por su incompetencia. La izquierda, amigo lector, es un constructo imaginario que, si no es socialdemocracia, suele ser mero populismo basado en creencias: una religión autoritaria para desavisados de malas prácticas disfrazadas de buenos sentimientos.