Paraíso y apocalipsis

LA escala de grises ha desaparecido, no existe el purgatorio, no hay camino que linde entre el miedo y la esperanza, ni tan siquiera el punto medio donde está la virtud: España se mueve entre el paraíso futuro después de haber luchado con denuedo contra las consecuencias de la pandemia del COVID-19, y el apocalipsis de cinco crisis simultáneas que han dejado exhaustos y sin perspectivas a toda la ciudadanía, según quien realice el balance del primer año del primer

gobierno de coalición.

Con un aluvión de porcentajes sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno al comienzo de la legislatura y los que se han ido añadiendo a lo largo de los últimos meses, Pedro Sánchez reiteró por enésima vez el conjunto de normas y medidas adoptadas para minimizar los efectos de la pandemia, pero sobre todo transmitió que pretende llevar progreso económico, seguridad y estabilidad a la sociedad española apoyándose en los nuevos PGE y las ayudas europeas.

Pedro Sánchez que, en su comparecencia de balance, se puso el traje de estadista no bajó al suelo y no se embarró en las polémicas que están en los medios de comunicación, soslayó cualquier referencia a los problemas internos entre los socios de la coalición, ni una pista sobre posibles crisis de Gobierno, silencio sobre posibles indultos o reformas legales que afecten a los presos del procés, puso sordina a una hipotética Ley de la Corona y realizó una nueva defensa de la monarquía y de la Constitución en todos sus términos. Solo se arremangó para volver a pedir al PP para que se siente a renovar el CGPJ y el resto de las instituciones constitucionales pendientes.

“El gobierno ha sido irresponsable”. Con contundencia, iniciaba su contrabalance del año el presidente del PP, Pablo Casado. Y a partir de ahí el resumen de las cinco crisis –sanitaria, social, económica, institucional y política– cada una con sus correspondientes subcrisis, que el jefe del Ejecutivo no ha sabido abordar por sus mentiras, incompetencia, arrogancia, cesarismo y sobre las que no ve una próxima gestión efectiva que logre superarla. A no ser, vino a decir, que se aprueben las propuestas del PP o que se acepten los pactos de Estado que ha ofrecido a Sánchez.

Sin embargo, esos pactos son su programa electoral que puso a validar en las elecciones generales y que resultó rechazado, y lo que aún resulta peor par sus expectativas, que no se avizoran unas nuevas elecciones después de la aprobación de los PGE.

Pablo Casado dibujó un escenario apocalíptico, como si lo hubiera pintado Brueghel el Viejo, en el que solo las mujeres del PP europeo, Merkel, von del Leyen y Lagarde, han acudido al rescate de Pedro Sánchez y su Gobierno. Tras escucharle, Mafalda habría dicho aquello de “¡Paren España que me quiero bajar!”.