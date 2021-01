Pareceres de Sofía Oriana Infante y Missi Mazzoli

Sofía Oriana Infante respondía a un encargo de la formación con Gratulantes, partiendo del Códice Calixtino en su pieza Gratulantes celebremus festum, enmarcada en un encuadre musical de un tempo reiterativo forjado en una apuesta de contrastes, obra en un tiempo en las aproximaciones a un rondó. In memoriam, obra estrenada por la propia orquesta, había anunciado el patrón creativo en el gusta expresarse, dentro de una carrera que a pasos comedidos, comienza a demandar su presencia activa. La compositora cuida claras apetencias por los géneros audiovisuales, uno de cuyos ejemplo a tener en cuenta es la banda sonora para el filme de Isabel Coixet, Elisa y Marcela, película reivindicativa sobre la condición de una pareja de mujeres- Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas-, un encuentro afortunado entre la cineasta y la compositora que ha dejado excelentes resultados. No le faltaba seguridad en ese espacio creativo, ya que para entonces, venía avalada por su colaboración con el añorado J.Luís Cuerda, en Todo es silencio; Time Rojak, de Isaac Kerlov o el proyecto docente Leonard da Vinci European Art Confluence. En Londres había recibido un encargo de la Kingston 3ª Orchestra, Panta Rhei, y la RFG, le había encargado In memoriam. Asistió al Curso del Fest. Int. De Bergerault (2017) y otros de sus maestros fueron Michael Maierhof y Yiran Zhao.

Palabras de la propia creadora a una segunda respuesta de la RFG, en esta sugerencia alusiva al Xacobeo 21 que partiendo de una propuesta a temáticas tradicionales, responderá sus preferencias por el Códice Calixtino que no dudaría en calificar como estimulante y que en cierto modo, no observa excesivas diferencias estéticas con la obra anterior, profundamente arraigada en su sensibilidad por la relación personal con sus propios padres, se trataba de In memoriam. Un puente en esta temporada con respecto a la composición de Aaron Siebert Sío en su composición Memorias de un neno labrego quien en su composición acudiría a esa tradición que impregnó sus recuerdos, con una obra lírica que ayudaba a recrear un imaginable realismo mágico, apoyado en una trabajada labor orquestal, en la que se entremezclaban alalás, muiñeiras y otras figuras, en un homenaje a Xosé Neira Vilas. Aaron, músico que consolida su carrera en Nueva York, sigue los dictados de Octavio Vázquez en el Nazareth College of Rochester, y un máster en la Eastman School of Music, donde prepara su futuro como director.

Del propio Octavio Vázquez, con regular frecuencia en la cadena de estrenos de nuestra orquestra, presentó recientemente Alchemical Birds, que puso en atriles el Akropolis Quintet, una serie de tres piezas compartidas con otras cuatro de la compositora Natalie Draper. Octavio tuvo igualmente una etapa de formación en el Nazareth College de Rochester, en donde también ejerce la docencia, y con un antecedente en el Peabody Conservatory de la Johns Hopkins Uiversity y en la Universidad de Maryland. Gallegos abriendo fronteras, entre los que también se encuentra Hugo Gómez- Chao Porta, del que la OSG estrenó por encargo de la SGAE y AEOS, su obra Sol, quizás, o nada, bajo la dirección de Otto Tausk, en una sesión que incluía obras de F.Poulenc y Johannes Brahms. Hugo, en la actualidad, estudia en Graz con Beat Furrer y es dinamizador del proyecto Resis. De Nueva York a Viena, en tres casos representativos de compositores bien asentados.

Carlos Méndez, desveló los secretos de Dark, with excesive bright, de Missy Mazzoli, una recurrencia a la poética de J.Milton en El paraíso perdido. Quiso la fortuna que la autora tuviese noticia de un gran instrumento marginado de 1580 del que se sentiría especialmente atraída por su sordo y umbrío sonido, perfecto para iluminar la amplitud de arco del contrabajo. Queda a la postre la concesión del solista frente a un orquesta de cuerda que se convertiría en su contrapartida redundante con resultados en una partitura chocante, por la demanda propuesta en el uso del recurso de la scordatura, en su opción de afinidad diferenciada con respecto a lo común. Suple la orquesta con buen criterio la necesidades de equilibrio con respecto al solista, para lo que se exige una escritura abierta y sin obligados condicionantes. Valía como elemento complementario en cuanto a resultados, los beneficios resultantes del recurso de las cuerdas que suenan por simpatía, gracias a sus naturales armónicos. El contrabajista apunta la importancia que adquiere en la ejecución el motivo de las cuerdas al aire cual si las ideas melódicas flotasen sobre la orquesta con figuras rítmicas, aportando su creatividad a la obra y elaborando una extensa cadencia que expone ideas más amplias y complejas.

Antonin Dvorak con la Sinfonía nº 8, en Sol M. Op. 88, obra que para su estreno, el autor se decidió por el reto, tras superar pruebas de peso como la anterior sinfonía y el oratorio Sta Ludmila y otra de sus cantatas. El talante de la frescura espontánea en el trazado resuelto por Paul Daniel, nos acercó al Dvorak que no necesariamente usará al pie de la letra los giros expresivos de la tradición popular. El Allegro con brio, ese tiempo en el que las tensiones del discurso épico, se apoyan en la tradición sobre la que gustaba tantear y que se explaya con una entusiasta alegría, reflejada en el transcurso de su evolución. En contraste, el Adagio, entregado a un fervor contenido, supeditado a la tonalidad de Do m., en el que se entrecruza un ritmo de danza de alegre dulzura. El Allegreto grazioso, no renunciaba a ciertos débitos con la forma del landler alemán e incluso a las reverencias danzas húngaras brahmsianas, que ya muestran una personal idiosincrasia, abocado al Allegro ma no troppo que avanzaba con una llamada de la trompeta de pretensión evocadora.