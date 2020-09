Parlamento, mal comienzo

DE las comisiones de investigación parlamentarias sabemos, por experiencia, de su inutilidad al ser concebidas con el principal propósito de desacreditar políticamente al sujeto o grupo objeto de la investigación. A la postre, dado el imperativo político de mantenella, es imposible alcanzar unas conclusiones consensuadas porque el sacrosanto interés partidista prevalece sobre el normal raciocinio de los diputados. En términos no muy distintos cabe pronunciarse sobre las comisiones de estudio, creadas con la más constructiva idea de ensoñar el futuro y que acaban en un documento de conclusiones inconexas y megalómanas destinado a engrosar los abultados anaqueles de las bibliotecas parlamentarias.

Con estos antecedentes, que la mayoría del PP haya rechazado la propuesta de la nacionalista Ana Pontón, apoyada por el socialista Gonzalo Caballero, de crear en el seno del Parlamento gallego una comisión de investigación sobre la incidencia del coronavirus en las residencias de mayores de Galicia, con su trágica carga letal del 45% de los muertos habidos, entra dentro de la conocida demagogia parlamentaria al constatarse de nuevo que lo que menos importa en la casona del Hórreo es cuanto acontece puertas afuera. Que el rechazo a la propuesta por parte del PP se sustente en los endebles y taimados argumentos del dato estadístico –que en el conjunto España la incidencia fue mayor–, el más inoportuno de que lo efectivo son las comisiones de estudio –dicho escasos días después de que técnicos forestales denunciasen públicamente el incumplimiento de buena parte de las 123 medidas propuestas en la comisión que se ponía como ejemplo– o el del reconocimiento explícito de la inutilidad de dichas comisiones de investigación lleva el discurso parlamentario a límites del despropósito.

El único argumento posible para un aplazamiento –que no inadmisión– de la propuesta se justificaría por la más que lamentable realidad de que las residencias gallegas aún no han concluido su particular relato mortífero del Covid-19. De lo que no hay duda entre la ciudadanía es de la necesidad de ahondar, con todo el compromiso y profundidad posible, en el análisis de lo ocurrido con la pandemia en las residencias de mayores, acaso más como punta de iceberg de una situación que presenta muchas dudas más allá y por encima de las trágicas consecuencias habidas en con letal virus. Lo necesita la sociedad que confía a esos establecimientos la suerte de sus mayores y lo merecen quienes han dado el más generoso ejemplo de sus vidas construyendo la bonanza económica y social de la que tanto presumimos, además de regalarnos el bien supremo de la existencia.

Puede que, en efecto, lo de menos sea el nombre –investigación o estudio–. Pero a todos se alcanza que difícilmente puede llegarse a conclusiones positivas si el edificio de las propuestas de futuro se asienta en la voluntaria ignorancia de lo ocurrido hasta ahora.

El inicio de esta nueva legislatura en el Hórreo se alumbró con la confesada voluntad de las fuerzas políticas de propiciar diálogos y consensos sobre la realidad gallega. Pocos temas alcanzan, por su gravedad e importancia, lo ocurrido en las residencias. Pretender ignorarlo nos evoca la archirrepetida imagen de los tres monos de Toshogu. No ven, no oyen. No hablan.

Que sea en la primera sesión ordinaria de la Cámara lleva a pensar que acaso estamos asistiendo a una nefasta premonición.