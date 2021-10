“Partenope”, un Haendel para William Christie y “Les Arts Florissants”

Será el barroco que incluyan “Amigos de la Ópera de A Coruña”, ópera de fastos según libreto de Silvio Stampligia, y que podrá seguirse en versión semiescenificada, en el Teatro Colón- 20´00 h.-, y de la que serán solistas la soprano Ana Vieira Leite- “Partenope”-; la mezzo Helen Charlston- “Rosmina”-, el contratenor Hugh Cutting-“Arsace”; la colaboración de la casa, el contratenor Alberto Miguélez Rouco-“Armindo”-; el tenor Jacob Lawrence- “Emilio”- y el barítono Matthieu Walendzik-“Ormonde”-, voces elegidas por William Christie con su formación “Les Arts Florissant” y los apuntes escénicos de Sophie Daneman, en el pleno devenir del festival, con un recuerdo de las programaciones del “Via Stellae”, en sus años boyantes, en el mes de julio de 2010. “Partenope” se manifiesta entro lo antiheroico y lo satírico, procedente de la comedia de enredo, una herencia de la escuela veneciana, y una consecuencia del enfrentamiento con la gerencia de la “Royal Accademie of Music”, mostrando un talante más ligero.

Un Haendel también tuvimos en la temporada 2018, por “Serse HW 40”, en versión de concierto, entonces tratado por el grupo “Il Pomo d´Oro, que dirigía Maxim Emelyanychev, ópera seria estrenada en el King´ s Theatre (Haymarket) de Londres, en 1730, y que en esa ocasión destacaron voces como el contratenor Franco Fagioli, la mezzo Vivica Genaux o la soprano Inga Kalna, con Luciana Mancini, que sustituía a Marianna Pizzolato, entonces en el Palacio de la Ópera. Una “Partenope” de Leo Vinci, se ofreció en la temporada 2009, con la garantía estilística de “La Capella della Pietà de´Turchini, de Antonio Florio, del que Julio Andrade Malde recordaba dos detalles reseñables: Un “Intermezzo” de Sarro y un “Fandango”, de José de Nebra, como añadido.

El Auditorio de Galicia reservó plaza para disfrutar del otro William Christie, el que se anunciaba como “Rameau, la ópera-ballet: Anacreonte y Pigmalión”, con cuatro solistas de relumbrón, el bajo Alain Buet; las sopranos Sophie Karthäuser y Emmanuele de Negri y el haute-contre Ed Lyon. Ópera estrenada en mayo de 1757 y último “acte de ballet”, firmado por J.P. Rameau y que suponía una nueva versión con modificaciones de “Les surprises de l´amour”, especie de “opera-ballet” de 1748, sobre un libreto alegórico de Gentil- Bernard, que partía de un drama alegórico del poeta Anacreonte. Tanto la creatividad rítmica como el planteamiento orquestal, cumplían con las necesidades dramáticas del espectáculo. Precedente tenía el autor, desde su entrada al servicio de La Pouplinière, quizás a la altura de 1727, desvelado sus cualidades tras la presentación de la “tragédie en musique” “Hyppolite et Arice” y será un acontecimiento primordial lo que se dio en llamar la “Querelle des Bouffons” (1752/4) que opondría las remozadas modas italianizantes frente al conservadurismos de la tradición francesa.

William Christie, de procedencia americana-Buffalo (New York)-, con estudios en Harvard y Yale, dará el salto a Europa atraído por un futuro que le intrigaba y por huir de una sociedad americana que no encajaba en su ideario, instalándose en París a partir de 1971, en donde dará vida al proyecto “Jardin des Voix”, embrión de “Les Arts Florissants” ya en 1979, un grupo instrumental y vocal. La vocación por el repertorio barroco francés, se convirtió en punto de referencia, contribuyendo con entusiasmo al redescubrimiento de repertorios marginados y que junto a compañeros de travesía, marcarán un capítulo deslumbrante dentro de las corrientes historicistas. De ellas, vivimos y nos beneficiamos, en un amplio espectro que abarcan de A.Scarlatti a Purcell, Rossi o Haendel. No faltaron directores de escena: Jean-Marie Villégier, Robert Carsen, Alfredo Arias, Jorge Lavelli, Graham Vick, Andrei Serban o Adrian Noble. Colaboró con los grandes coliseos parisinos o certámenes como el Théâtre de Caén o Aix-en Provence y Glyndebourne, en donde dirigió la Orchestra of the Enlightement, a partir de 2002. Fue profesor de música antigua del Conservatorio de París y los certámenes estivales de Aix-en Provence y Ambronay. Fue en Caen en donde fundó “Les Jardins de Voix”.

Director e investigador, Christie abandonó su país en el período turbio de la guerra de Vietnam, encontrando el ansiado acomodo en París, junto a compañeros como Judith Nelson, trabajando en repertorios contemporáneos y con el “Five Century Ensemble”, en temáticas antiguas, coincidiendo entonces con Jordi Savall. Recordaba entonces haber interpretado a la par obras de Bussotti, L.Berio, P. Boulez o Luís de Pablo...un clima de suma libertad, con repertorios de C.Monteverdi o C.Gesualdo. Será a partir del 76, cuando opte por especializarse en las músicas del XVII y el XVIII, vinculándose con fortuna al grupo “Concerto Vocale”, de René Jacobs, antes de fundar su grupo, con el título de la ópera breve de Charpentier, “Les Arts Florissants”, en el que se dieron cita el contratenor Dominique Visse o la mezzo Guillemette Laurens. En nómina, los compositores apreciados: J.B.Lully, M.A.Charpentier, André Campra o .P.Rameau, a los que se añadirán Monteverdi, Henry Purcell o Haendel.

Fue la voz elemento fundamental en su ideario artístico y por sus agrupaciones pasaron cantantes que han seguido carreras distintas. “Le Jardin des Voix”, laboratorio en permanente evolución facilitó a los cantantes disfrutar de repertorios pensados según sus posibilidades, para los el que director diseñó buscando sacar el máximo partido posible en cuanto a sus cualidades vocales. No pretendía que tuviesen que adaptarse como requisito condicionante, sino que encontrasen la comodidad para ofrecer lo mejor de sí mismos. Entre esos cantantes que frecuentaron el círculo de Christie, se encuentran los españoles Josep-Ramón Olivé o el contratenor Xavier Sabata. Detalles dignos de mención por resultar imprescindibles, serán el dominio de una técnica, la presencia escénica, buscando al tiempo un carisma capaz de conectar con el público y ese amor a los repertorios del XVII y del XVIII, rasgos que no son fáciles de encontrar. En el Teatro de La Zarzuela, presentó hace años una gala de “Le Jardin de Voix”, con un grupo de jóvenes talentos, entre los que destacaba el barítono español Gabriel Bermúdez, escogidos entre 180 candidatos.