Ventosela. He aquí a una de las personas que más me ha enseñado sobre vinos en toda mi vida. Se trata del saladísimo tabernero José Luis Campos López, más conocido por todos como Sito, cabeza visible (y muy notable) del bar Ventosela de A Raíña. En estos últimos tiempos he aprendido tanto gracias a él, como en su día lo hicieron el insondable Alejandro Fernández (qué tragedia familiar tan desagradable para todos) o el brillante Telmo Rodríguez, al que he conocido hace poco en sus dominios de Valdeorras. Sólo mantengo la esperanza de que Sito permanezca impasible en su lugar Per Vitam Aeternam, Amen... Gracias, querido colega...