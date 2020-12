Pasión de Nochebuena

EN ESTE tiempo de cine y series a la carta es complicado construir una programación navideña televisiva, es decir, una programación convencional (o no tanto). Pero está claro que en estos días y en estas noches la televisión, o mejor, la pantalla, sirve como gran decorado, como acompañamiento, en esa gran lucha que mantenemos hoy contra el horror al vacío. Como la Nochebuena de este año terrible no permitía que se reunieran grandes grupos, y, mucho menos, amigos y conocidos, me imagino que la programación televisiva habrá gozado de más atención de la habitual.

No me pareció muy diferente de lo que cada año nos ofrecen. En realidad, parece haber tres opciones: o bien una película familiar (hay unas cuantas que siempre se emiten), o bien un programa de recortes del año, o de la década, lo que toque, o, por último, un espacio preparado para la ocasión, pero, a ser posible con toneladas de nostalgia y buen rollo.

En esto, Televisión Española se llevó, como siempre, la palma. ‘Telepasión Española’ ha soportado a menudo críticas de todo tipo, pero, qué quieren que les diga, viendo lo que pone la competencia y considerando que ya son treinta años de emisión de esta especie de función fin de curso de la pública, yo me quedo con ella. Por supuesto que no todos los presentadores y colaboradores de TVE son estrellas del musical, pero, con una buena dosis de arreglos, coreografías y guiones, la cosa funciona.

Bien elegidos, ya sea por su tirón catódico o por sus habilidades canoras y actorales, o por el recuerdo imprescindible de ‘MasterChef’, que parece pesar muchísimo en la parrilla, los intervinientes en ‘Telepasión’ dieron la talla, con esas referencias a los 30 años y a la primera edición, con Julia Otero (magnífica) y Pedro Piqueras, Joaquín Prat o Matías Prats: ay, todos tan jóvenes.

En realidad, toda la noche estuvo dedicada al inexorable paso del tiempo, y a felicitarnos, supongo, por estar aquí para contarlo. Todos, tal vez, venimos de la televisión analógica, somos de los que aún miramos la pantalla en el salón. Uniendo pasado y presente, cómo no, Raphael. No para, ni con la pandemia. Él representa un continuum temporal que es el nuestro, más o menos, pero que llega a los jóvenes, donde por lo visto cosecha muchos éxitos. No tuvo reparos a la hora de anunciar su gala navideña del año que viene. La noche terminó girando hacia Alborán, sin estridencias ni ruidos.

Del resto, poco se puede decir. Recortes de humor (algunos geniales), recortes musicales, shows de variedades y ‘La última cena’, en Telecinco, un programa difícil de describir. Lo vi a golpes, y parecía una versión gastronómica de alguno de sus programas habituales, ‘Sálvame’, o eso. Y, ¿por qué ‘La última cena’? Hombre, no sé: no parece el mejor título en estos tiempos que corren... Claro que tampoco es mala idea cenar mientras contemplas otra cena en la pantalla, aunque no sea ‘El festín de Babette’. ¿Se acuerdan de aquella cena tan surrealista de Javier Gurruchaga, creo que en fin de año? Ah, eran otros tiempos, sí, bien distintos. Cuando la creatividad y el arte no eran rigurosamente vigilados. El pasado, a veces, pone en evidencia la simpleza del presente.

Otra cosa: se confirma que Santiago Segura posee el don de la ubicuidad catódica navideña.