Pasión turca

VIVIMOS mergullados nunha realidade da que queremos fuxir. Evadímonos facendo distintas tarefas. Lectura. Cociña. Costura. Deporte. Pintura. Cine. Todo na casa. Dános máis pola repostería e facemos menos exercicio físi-

co. Resultado: algúns quilos de máis que se notarán no verán, que xa se están a notar agora na roupa e no espello. Pero case resulta inevitable. Para fuxir do

problema real da pandemia buscamos actividades que poidamos facer no fogar e a repostería é unha delas. Poñemos en práctica novas receitas e logo hai que probar os resultados. Ata galletas de xenxibre fixen esta semana! E que boas están!

Certo é que o deporte na casa custa bastante máis que achegarse ó frasco de vidro e coller un deses doces. E coma o tempo non axuda... porque semella que se desatou unha tormenta infinita... os máis sedentarios seica atopan no sofá a excusa perfecta. Que ninguén mire para outro lado! Acaso non recoñecemos ser partícipes dese trío? Sofá, manta e peli convértense na tríade perfecta que a miúdo nos acompaña dende o confinamento do pasado mes de marzo.

Agora agarramos mantiña ou cobertor fascinados cada vez máis pola moda das series turcas, descubrindo novos actores que interpretan historias nun escenario que algúns lembramos con nostalxia. Eu pregúntome acotío cando poderei volver ó querido Estambul. Que gañas de pisar de novo o Bazar das Especias desfrutando do seu arrecendo, perderme no Gran Bazar, contemplar a vida pasar na Praza Taksim e camiñar polas inmediacións da Torre de Gálata mentres fago algunhas compras, entre un té turco e unhas pastas. Lembro o sabor daquelas baklavas tan ricas con pistachos de Siria, aquel arrecendo que o asolagaba todo, atravesándome tamén o corazón, como as olladas penetrantes do sexo oposto.

Cando nesas series saen as imaxes do Bósforo rememoro o cruceiro feito anos atrás. Desexo percorrer de novo a Cisterna Basílica, Santa Sofía e a Mezquita Azul, só por citar algúns lugares emblemáticos ós que me gustaría regresar algún día... Esas ficcións fanme recordar esas viaxes soñadas e vividas, anceiando experimentar de novo algunhas sensacións ó pasar por Istiklal Caddesi e desfrutar outra vez do corazón de Estambul, o barrio de Sultanahmet. Cando será? Máis tarde que axiña, ó meu pesar. Son tan consciente que me doe a alma só de pensalo.

Fermosas imaxes de Turquía aparecen en diversos filmes e series, como pode ser Hakan: Muhafız (aquí titulada Hakan, el protector). Totalmente enganchada a Mi hija redescubrín a Buğra Gülsoy, un actor nado en Ankara que xa me chamara a atención na película Aci Tatli Eksi ou Te amaré toda la vida, unha triste historia con fermosa mensaxe que vin hai un par de anos.

Agora as noites dos domingos convertéronse nun dos momentos máis agardados da semana, como un elixir para descansar do tempo dedicado ós traballos de investigación e á preparación de clases e temario para o alumnado de segundo de Bacharelato. Todo grazas á historia de Oyku, unha nena de oito anos que sufre unha enfermidade rara e que por ese motivo é abandonada pola que cre a súa tía. Demir, o pai, é un estafador que pretende desfacerse dela e cambia de parecer ó saber que iso pode libralo do cárcere. Pouco a pouco os lazos empezan a estreitarse e a relación de amor paterno-filial conquístanos a todos.

Así rematan as fins de semana, algunha sen saír da casa para nada. Coma se estivese confinada. Minimizando riscos, intentando actuar coa maior responsabilidade nesta empresa, que é garantir a seguridade de todos.