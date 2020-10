ESTOS últimos días se empiezan a ver los primeros capítulos de una serie televisiva sobre la sociedad vasca en tiempos de los asesinatos de ETA, basada en la novela del mismo título del escritor Fernando Aramburu. Con motivo de ello se proyectan reportajes sobre la realidad de la sociedad vasca y su actitud durante esos cuarenta años, también se visualiza el dolor de las víctimas, no solo por la pérdida de familiares asesinados, sino por la falta de solidaridad, cuando no rechazo de conocidos y amigos.

Tanto en la serie como en la novela se refleja con una atroz realidad, una sociedad cerrada que permite que el terror y el miedo impere a sus anchas, donde una banda de desalmados impone prácticas fascistas disfrazadas con soflamas nacionalistas de amor a la patria, a su lengua y a sus tradiciones. Aparece de una manera clara el adoctrinamiento de los jóvenes por parte de ETA, que aprovecha su idealismo y cortedad de miras, para embaucarles en una lucha que no hizo nada más que destrozar vidas, entre ellas las suyas y las de sus familias. También aparece reflejado la actitud de sacerdotes, que con el pretexto de estar cerca del pueblo, justificaron lo injustificable y no ayudaron a los más desvalidos en ese caso víctimas y familiares.

Junto a todo ello, también aparecen actitudes heroicas no solo de guardiaciviles y policías sino de personas que no se achantaron incluso con riesgos de su propia vida, entre los que se incluyen de manera destacada los políticos del PSOE y del PP, así como los miembros de Gesto por la Paz, muchos de ellos cristianos anónimos.

La actitud hoy en día de una parte considerable de la sociedad vasca es que hay que pasar página y mirar al futuro. Hay algo de verdad en ello, pero no es menos verdad que eso solo es posible si la sociedad y cada persona individual mira de frente lo que hicieron durante esos cuarenta años y como se comportaron con las personas amenazadas. Tienen que asumir su cobardía, cobardía individual y colectiva y mirar con humildad y admiración a los que fueron entonces desprotegidos por ellos. A partir de ahí se pueden perdonar a sí mismos, pedir perdón y mirar el futuro con esperanza.

Desde fuera, no debemos pensar que a nosotros y a nuestra sociedad eso no nos podría pasar lo mismo y que reaccionaríamos de otra forma. Basta constatar las ocasiones que seguimos la corriente de una aparente mayoría en casos injustos que se dan cada día en nuestro entorno cercano, porque oponernos nos causaría problemas y al fin al cabo ni nos va ni nos viene. Es mejor mirar hacia otra parte. Si nos ponemos en la piel de muchos vascos quizás nosotros habríamos hecho lo mismo en sus circunstancias. Por ello es conveniente no incurrir en sus mismos errores y no pensar que somos los mejores como pueblo, encerrándonos en nosotros mismos, sin airearnos y sin mirar más allá de nuestras fronteras.

La sociedad vasca tan potente y admirable en muchas cosas, no debe olvidar su lamentable comportamiento para que de esa manera sea auténtica y por ello ponga los medios para no volver a autoengañarse y agradecer a aquellos que con su valor y constancia fueron capaces de liberarla del yugo y del miedo.