Patrimonializar el Año Santo

SITUEMOS las cosas en su contexto: Porque lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible, no cabe esperar que quien, anclado en una absoluta y visceral intransigencia ideológica, prima su conveniencia personal por encima del bien colectivo tenga la suficiente clarividencia para intuir que en ese interés general se encardina también el suyo particular, más allá del cortoplacista pan para hoy.

Por traducirlo al cristiano, es imposible pensar que el Ejecutivo Sánchez, tan ensimismado en la perpetuación de sus responsabilidades de Gobierno por encima del esperable ejercicio de esa misma gobernanza, alcance a comprender la relevancia capital que para los intereses de buena parte de España, aquellos por los que atraviesan los mil y un Caminos que conducen a Compostela, tiene la potenciación inversora en las interminables leguas de sendas y veredas que atraviesan cada año decenas de miles de peregrinos de todos los continentes como el más efectivo reclamo publicitario. Una ceguera alimentada por la aludida ideologización contra cuanto suene a Iglesia o religión.

Es desde esa consecuente perspectiva desde donde cobra pleno significado lo acontecido con el Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22, dado a conocer el pasado viernes en Oviedo y que tanta indignación parece haber levantado en las autoridades autonómicas gallegas. Es ciertamente criticable esa miopía administrativa que reserva únicamente 121 millones para proyectos que afectan a once comunidades y que destina, además, una buena parte de ese montante –61 millones– a actuaciones rehabilitadoras de edificios monumentales que tendrían más efectivo y responsable encaje en otros ministerios y que para justificarlos en dicho plan se adornan bajo el eufemismo de “usos turísticos”, tal que la catedral de Mondoñedo y diversos monasterios.

Criticable es, asimismo, que el ofuscamiento gubernamental mantenga en el limbo de la inoperancia el Real Patronato de Santiago en esa perversa lógica de rechazo al unir en su enunciado la referencia católica con realezas de tan fácil sarpullido para La Moncloa. Como, además, desde la meta de todos esos Caminos no se intuye ni de lejos que las conmilitancias partidistas compostelanas fuercen un solo destello de compromiso, por clientelar que resulte, ocurre lo que ocurre.

Hay, finalmente, un último aspecto que justificaría el también denostado acto de presentación del Plan por haberse celebrado en Oviedo y que, se insiste, parece haber disparado los airados ánimos de una Xunta que acaso considera el Xacobeo como bien exclusivo.

Además de la ocasional circunstancia de que la autonomía asturiana está regida por los socialistas –no pequeña eventualidad en esta España de las miserias partidistas–, no hay que descartar que en la decisión haya tenido buena parte de culpa ese buscado exclusivismo xunteiro en cuanto atañe a la celebración del prorrogado Año Santo compostelano, tan ensombrecido por un Xacobeo –más monetarista que de trascendencia cultural– que acabará por engullir la primigenia e histórica idea de la Ruta. Al tiempo.

Ansiosos por ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro “con tal de dejar su sello”, que cantaba Cecilia, los riesgos de patrimonialización exclusiva de lo que además de secular en su desarrollo fue reactivado por otros provoca estas encrespadas consecuencias que no son más que cuñas de la misma madera. Justo lo contrario de lo que la Unión Europea había planificado años antes de 1993 para una Ruta que quería de entendimiento, concordia y cultura.