Paz y coliflor

CUANDO hoy se acerque a la mesa para la cena de Nochebuena, aunque no sienta la misma simpatía por todos los comensales, piense que las cosas podrían ir mucho peor. Imaginen que, en lugar de sentar a un pobre a su mesa, como indicaba la tradición, usted optase por sentar un rico, aunque sólo fuera por el entretenimiento. Y que ese rico fuera Elon Musk. ¿No habría mucho más peligro de discusión que con un suegro o un cuñado, por decir algo? Mucho peor si ese rico está bien alimentado, cosa harto probable, porque hablará más.

Siempre se dice que las cenas festivas, sobre todo las de estos días, tienen mucho peligro, porque a ellas acuden parientes que quizás no se conocen tanto, o que se conocen demasiado. La química entre miembros tan dispares no es fácil de conseguir, aunque durante el año la cosa funciona, porque ojos que no ven, etcétera. En realidad, no hay mayor indefensión que ese instante histórico en el que la coliflor se abre paso sin ínfulas de solemnidad.

No hay mayor desnudez y fragilidad que la cena hiperfamiliar, donde todas las opiniones se cruzan como espadas sobre el mantel menos usado de la casa, donde las opiniones se trinchan como un pavo. Yo siempre veo Los muertos, la película de John Huston sobre texto de James Joyce, de la que tanto hablo, para entrenarme. Es de hace más de un siglo y transcurre en otro país, Irlanda, pero no importa. Hay grandes películas sobre cenas, algunas vertiginosas y surreales, pero esta dice mucho de estos encuentros intergeneracionales, de este momento de colisión entre viandas, entre lo que se va y lo que ha de venir. Superada la cena de Nochebuena, o la comida de Navidad, todo empieza a fluir en las trincheras domésticas, y no sólo por el cava. Es una gran prueba de madurez atravesar ese campo de batalla.

Este año, sin embargo, la mayoría de las cenas de Nochebuena van a parecer tortas y pan pintado, que diría Cervantes o Don Quijote. Son tantas las discusiones desgarradoras que están sucediendo ahí fuera, tantas las confrontaciones verbales en las bancadas parlamentarias, dentro y fuera de los partidos, en plan nacional pero también internacional, es tal el oleaje furibundo que vemos en los telediarios, que la reunión familiar de esta noche va a parecer mucho más inofensiva, más allá de alguna discrepancia menor, salvo que, claro, alguno insista en hablar de política. Esto siempre ha estado desaconsejado en las cenas familiares, a mi entender, pero tal y como está el patio, creo que ahora mucho más. No intenten solucionar el mundo en Nochebuena, no es buena idea. Ni tampoco, claro, la comunidad de vecinos.

Por cuestiones históricas y religiosas, tengo entendido, la Nochebuena siempre se ha identificado con esa frugalidad de la humilde coliflor y el hoy no tan humilde bacalao. Yo me adhiero, y esas viandas deberían ilustrarnos sobre la necesidad de abandonar cualquier muestra de arrogancia y belicismo en el encuentro navideño, porque, aunque hay redes sociales para no dejar títere sin cabeza, nos encanta hablar a mesa puesta, y más ahora que ha vuelto la presencialidad. Aquellos inocuos saludos navideños por videoconferencia, que los jóvenes de la familia potenciaban por su neutralidad y rapidez, ya no están tan justificados. Volvemos a abrazarnos, dicen los más optimistas.

Si hay que discutir, hablen del Mundial de fútbol, que también tiene su miga y ya es agua pasada. El resto, mejor no meneallo. Les deseo de todo corazón unas felices fiestas. Paz y coliflor, la verdura que más se parece al cerebro.