Pecados de libro

EN ESTOS tiempos de reclusión y soledad pandémica las series de televisión se han convertido en la nueva narrativa, en un viaje lejos de la realidad, aunque algunas sean fieramente realistas (ahí estoy, ya les dije, con esa obra maestra francesa que es ‘Oficina de infiltrados’: las tripas del espionaje).

Pero resulta que también los libros han venido a rescatarnos. A pesar de que la letra impresa, en teoría, no vive su mejor momento, poco a poco regresa la sangre a la literatura y al periodismo, porque son valores seguros, especialmente cuando todo se tambalea. Mis amigas libreras me dicen que hay una esperanza de recuperación, el confinamiento no nos habrá hecho más sabios, pero al menos nos ha devuelto a la intimidad del libro, a esa relación silenciosa y personal. Hemos vuelto a oler los volúmenes, algo tan imprescindible como leerlos.

Ayer, a través de una multitudinaria videoconferencia, Alianza Editorial nos presentó el décimo aniversario del último rediseño de su colección quizás más famosa, ‘El libro de bolsillo’, que dirige y edita Javier Setó. Son esas migas que te ayudan a encontrar la salida del bosque. Una colección que es el hilo que te librará del laberinto. Esos libros mínimos, pero en realidad máximos, porque son el más grande exponente de la literatura universal, llevan toda una vida entre nosotros. Nos han dado vida y alimento.

La voluntad de insuflarnos felicidad y pasión nace en esta colección desde las mismas portadas, que también han marcado varias épocas. Diez años se cumplen ahora de ese rediseño de Manuel Estrada, alumno del inolvidable Daniel Gil, junto a Roberto Turégano y Lynda Bozarth. Estrada siempre dijo que conocer tanto a Gil añadía dificultad al proyecto renovador de las cubiertas más emblemáticas de nuestra infancia y juventud: por un lado había que cambiar algunas cosas, tanto tiempo después, pero, por otro, había que respetar la labor del maestro. Y ahí se ha hecho, sin la menor duda.

Porque ‘El libro de bolsillo’ data de 1966. Y, desde entonces, Alianza Editorial ha publicado más de 3.500 títulos. Clásicos, sí, pero también modernos: ayer, en la videoconferencia en la que se presentaban los actos de este aniversario, bajo el título de ‘Los siete pecados capitales’, Setó enumeró los nombres milagrosos de las mejores obras del mundo, que están ahí. Valeria Ciompi, que habló primero, recordó que uno de los primeros invitados al ciclo, que comenzará el lunes en el Cervantes, será, además del propio diseñador, Alberto Manguel.

Se me ocurren pocas personas más apropiadas para hablar de libros, ya que Umberto Eco no está entre nosotros. Manguel, contó Ciompi para ejemplificar esa pasión, ha donado su biblioteca de 40.000 volúmenes a Lisboa, donde se creará un Centro de Estudios de Historia de la Lectura. Así se construyen los países. Con libros, más que con ninguna otra cosa.

A cargo de Giselle Etcheverry, que también ayer estuvo presente, este ciclo de actividades se desplegará por las librerías de Madrid, pero podrá verse en línea, como mandan los tiempos difíciles. La metáfora de los pecados capitales servirá para sacar a la luz títulos extraordinarios, donde tan bien se reflejan. Ciompi dijo que muy productivo es la soberbia. Como “la soberbia de lo inútil”, entrar en los libros y soñar. Todos son auténticos pecados de libro. Aunque el verdadero pecado es no leerlos.