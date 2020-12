Pedagoxía moderna

COAS novas tecnoloxías o mundo virouse neno. Máis neno do que viña sendo, porque xa o vello Heráclito dicía que o tempo do mundo era un neno que sempre estaba a xogar (con lume). Pero agora a Intelixencia Artificial está a achandar aínda máis o camiño cara a un infantilismo, a uma criancice, como diría un portugués (apuntamento lusófono!), de expansión global e mediática. Por mor do andazo desfilan pola tele epidemiólogos, microbiólogos, inmunólogos cargados de xoguetes didácticos e pezas Lego sobre un fondo de pantalla onde reina a imaxe do virus coroado, esférico e espiñento coma un ourizo, redondo coma a pelota de Maradona. Esta aborrecible foto do coronavirus nos informativos xa parece a mascota dun campionato mundial de fútbol, coma aquel Naranjito. Estamos tan familiarizados co seu retrato que xa o temos por “allegado”. Podiamos chamarlle “Coronito”, para desdramatizar un pouco.

Pero seica non é suficiente esta macroicónica do virus, de xeito que agora os virólogos máis afoutados auxílianse da xoguetería plástica para que entendamos como se produce a invasión bárbara sobre a nación das pacíficas células. E así é como o inmunólogo de quenda aparece no plató cun feixe de cachivaches para visualizarnos (per visibilia ad invisibilia) de que maneira o astuto virus consegue que a inocente célula lle abra a porta. O espectador globalizado e infantilizado queda aparvado, “fica muito emparvecido”, que diría un portugués (apuntamento lusófono!) con esta moderna didáctica que tan ben entra polos ollos, que son o máis burro dos nosos sentidos. Está claro que o pensamento abstracto xa non fai falta ningunha neste mundo de onanismo dixital (perdón polo pleonasmo).

Que tempos escolares aqueles meus, nos que oín falar por primeira vez da célula. Sen ningunha ferramenta audiovisual –nin sequera diapositivas–, o profesor de “ciencias naturales” confiaba nos primarios recursos cognitivos dos seus alumnos e sabía que podían entender a teoría da comunicación celular sen máis implementos ca unhas poucas metáforas: as “chaves e fechaduras” no proceso infeccioso, o “exército” do sistema inmunitario cos seus “soldados” (linfocitos), que gañaban memoria do “inimigo”, e de aí viñan as “estratexias” de vacinación. Aqueles profes sabían “contar” a lección; agora nin sequera a palabra lección existe. Os contos morreron nas aulas. Xa non hai que contar; todo se ten que palpar, porque non entendemos cousa nin corpo se non lle metemos man. Palpo, logo existo.