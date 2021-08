Pedos atómicos (II)

Pero dejemos a la flora y fauna tranquila, para centrarnos más en las veleidades humanas. Nuestra medicina tradicional-occidental, de corte eminentemente paliativo, utiliza diversos fármacos para impedir el exceso de fermentación bacteriana (rifaximina) o la formación de burbujas de gas (simeticona), ansiolíticos, procinéticos (que restauran la motilidad del intestino perdida, como la metoclopramida); o bien te recetan un poquito de bicarbonato con unas sales de frutas –junto con la palmadita reglamentaria- para ver si te mejoran esas digestiones pesadas (cuando el problema no proviene de tu aparato digestivo, sino de toda esa mierda que le estás metiendo); también se utilizan, muy socorridamente, enzimas digestivas (papaínas, bromelaína), infusiones carminativas (que ayudan a expulsar los gases atascados), hierbas y especias antiespasmódicas, y un largo etcétera de matracas que, en la mayoría de las ocasiones, no atajan el problema sino que lo enmascaran y lo cronifican en el tiempo.

Por ponerles un ejemplo clarividente, decir que el mejor carminativo que existe en la faz de la Tierra no es un brebaje ni un supositorio, sino la práctica del ejercicio físico, al menos 2 ó 3 veces por semana, ¡mano de santo para expulsar los gases atascados! Digo más: todo aquel que no se mueva por fuera, ¡tampoco se moverá por dentro! Las heces se atascarán y los deshechos generarán una mayor putrefacción intestinal debido a que no se desalojan a su debido tiempo, por lo que las bacterias putrefactivas se dan un festín furibundo; entonces la producción de gases putrefactos –que no fermentativos- se disparará de un modo alarmante: ojo-ojito, que no es que vengan muchos, ¡pero los que vengan lo harán con un olor abyecto!

La producción de pedos atómicos proviene de tres elementos clave: