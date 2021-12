He vuelto a recordar una frase luminosa e imperecedera que dictó Alejo Carpentier en La Habana, hace muchísimos años, en medio de una conferencia destinada a comparar dos mundos aparentemente disímiles. Nos decía: “La narrativa y el periodismo son la misma cosa. La única diferencia es que la primera trabaja con materia del pasado, y la segunda, con el presente...” Me venía a la mente al leer uno de los libros más apasionantes que me ha llegado a las manos estos últimos años. Se llama Palabra de director, tiene un subtítulo que aclara Las memorias del periodista que nunca ha temido a la verdad, y está firmado por uno de los profesionales de este oficio más respetados de Occidente, Pedro J. Ramírez, y acaba de publicarlo Planeta. Cuando hablamos de este gremio, tendemos a pensar en nuestros ídolos de siempre. Tipos como Günter Wallraff, que se jugó el tipo en miles de ocasiones, como aquella en la que evitó, en la práctica, un golpe de estado en Portugal (A descuberta de uma conspiraçâo), o cuando adoptó durante una larga temporada la personalidad de un inmigrante en Alemania (Cabeza de Turco). Nuestro hombre se formó en la Universidad de Navarra y luego tuvo la suerte de conocer, en los USA, a Ben Bradlee, a Woodward y a Bernstein, del Washington Post, claves del megarreportaje sobre el Watergate. Aquello fue su bautismo real...

PALABRA DE DIRECTOR. El editor Bradlee le contó, entre otras cosas, que aquél “era un periódico de reporteros, y que su misión consistía en fomentar su creatividad”. Yo, personalmente, pude comprobar cómo Pedro J. aplicaba exactamente ese criterio cuando tuve ocasión de trabajar a sus órdenes en el dominical de Diario 16, en compañía de gigantes de la talla de Fernando Múgica (único fotógrafo español en la vanguardia de la guerra de Vietnam), Ignacio Amestoy o Fernando Reinlein (adalid de la UMD junto a Fortes). Pues bien. A lo largo de sus casi 700 páginas, el libro nos da una panorámica puntual y certera de la historia reciente de España vivida en primera persona. Y aquí viene lo bueno. Todo es real, minuciosamente exacto. Pero tenemos la impresión de estar leyendo una novela de espías de lo más tenebroso (en realidad, lo fue). Tanto cuando nos cuenta la intrahistoria del 23/F como a la hora de conseguir los datos que implicaron a Felipe González y a sus más íntimos ayudantes en la gestión de los GAL, uno de los casos más conocidos y claros de terrorismo de estado de los tiempos modernos. O las entrevistas directas con la cúpula de ETA (Txelis incluído). O con Amedo y Domínguez. Y la venganza del gobierno, haciéndole un vídeo escandaloso al periodista... Así son las cosas...