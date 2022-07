Pegar el oído a la arena

TE ACERCAS a la playa, ves el mar azul, y te preguntas cómo todo eso puede seguir ahí, con el horror del mundo. Me acuesto en la arena, acerco el oído al suelo, como los indios en las películas de vaqueros (¿o era al revés?), y pruebo a escuchar no el trotar de los caballos, sino el chirrido de los tanques, esos insectos gigantes que reverdecen, o el vuelo de los misiles.

¿Seríamos más conscientes del dolor de la gente si ese dolor se filtrara no por las pantallas, tan asépticas, tan coloridas, tan brillantes, tan entretenidas, sino mediante una especie de sonido global, que se transmitiera sobre la piel de la tierra, que retumbara sin cesar en la membrana planetaria, que lo sintiéramos en las plantas de los pies al caminar?

Porque es una suerte este silencio. En esta playa (hay que saber escoger) no llega eso que llamamos el ruido contemporáneo. Te sientes raro, porque ese ruido es en realidad la música de las esferas. Y cuando falta, se apodera de ti una gran angustia, como decían los clásicos de la música celestial. Odiamos el ruido de lunes a viernes, protestamos por tanto decibelio, abominamos de cómo la política levanta el volumen todo el rato y no nos deja oír lo verdaderamente interesante, pero, en el fondo, ya somos adictos a ese ruido.

¿No has notado ese vértigo que te produce el exceso de silencio? ¿No sientes la extrañeza de ese mundo que casi habías olvidado? Pronto necesitarás tu dosis de ruido. Encenderás las pantallas (“es que me acompañan mucho”, dirás, sin pensar que existen los libros y los amigos), volverás al móvil, como se vuelve a lo prohibido, aunque hiciste promesa de amputarlo de tu mano, aunque el gesto se convirtiera en una carnicería. En nuestro tránsito biónico, el móvil ya empieza a conectarse a nuestro cuerpo. Hay un momento difuso en el que ya no se distingue bien el humano de la máquina... Estamos en plena transformación. Es duro cercenar lo que ya es parte de nosotros.

Es milagroso que, con todo el horror del mundo, este azul se mantenga inmaculado. Me pregunto qué ocurriría si los males del mundo se manifestaran en todas partes, no sólo en el lugar en el que suceden. Si una guerra en África, pongamos, nos estropeara la tarde, si fuera capaz de oscurecer de pronto el sol sobre esta playa, o sobre una piscina azul con tumbonas azules. Si un tiroteo lejano dejara un largo eco en nuestros oídos, una reverberación duradera y molesta, inquietante. Si un golpe de estado en el otro lado del mundo nos provocara una gastroenteritis o una taquicardia.

Pero sí, estamos a salvo. Todo está lejos. Nada se escucha, verdaderamente. Sólo nuestro ruido de diseño. Nuestro ruido de marca. El Gran Ruido Contemporáneo (GRC), ya saben. Somos adictos. No podemos vivir sin él. Sólo la guerra de Ucrania está empezando a escucharse como si fuera en la habitación contigua. Aún se mantiene azul este cielo, y dorada esta playa, aún hay una extraña quietud, casi milagrosa, pero, mientras reoriento la sombrilla, no me atrevo a pegar el oído a la arena, como los indios en las películas de vaqueros (¿o era al revés?), porque temo escuchar con nitidez el chirrido de los tanques, el grito de la muerte. Así que me incorporo y cojo una revista de crucigramas.