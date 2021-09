Pensando en el nuevo curso

EL constante discurrir de los días con el consiguiente cambio de estaciones del tiempo se muestra propicio a un proceso de profunda reflexión sobre la vida y sus aconteceres.

Ya está a punto de culminar el verano el que, normalmente, se asocia con la idea del descanso, el buen tiempo y una vida más alegre y relajada, sin las preocupaciones que caracterizan a nuestro acontecer diario en otras épocas del año.

Para los niños y jóvenes este nuevo tiempo anual supone el tener que afrontar, de nuevo o inicialmente, el proceso de su formación académica o profesional, para los adultos, el asumir, otra vez más, las responsabilidades profesionales del puesto de trabajo que ocupen –si es que tienen la suerte de ocupar uno en esta época tan conflictiva desde la perspectiva laboral– y para los mayores y ancianos viene a constituir un nuevo período de sus vidas marcado por la tranquilidad, no exenta, en este tiempo de convulsión socio económica, de la preocupación de cuál pueda ser el futuro de sus, ya insuficientes, pensiones de jubilación.

Así arranca este nuevo curso en el marco de un mundo desorientado que no alcanza a ver la seguridad de un futuro socio-económico y político plenamente garantizado y si, en cambio, lleno de incertidumbres, de inseguridades y de temores.

Desde una perspectiva pública, no parece que se incurra en error de apreciación alguno si se afirma que la actuación de la actual clase política a nivel mundial desvela, en términos generales y salvando importantes excepciones, que las hay –valga, por su muy singular relevancia, la de Angela Merkel, a punto ya de retirarse de la vida política–, un nivel de preparación y de experiencia para la gobernanza de la cosa pública que no parecen ser los más adecuados para afrontar los grandes retos del momento presente, tan vapuleado por la doble crisis derivada tanto de las hipotecas sub prime en Estados Unidos de América en el año 2008 como de la más reciente surgida a causa de la pandemia del coronavirus.

Pero, pese a las adversas circunstancias concurrentes, habrá de abordarse el porvenir con una actitud de optimismo a la que conducen tanto el, ya constatado, decrecimiento de la pandemia del coronavirus como, igualmente, la esperable recuperación de la economía del país, en base a la aportación, ya iniciada, de fondos europeos, cuya distribución entre las distintas comunidades autónomas españolas exige de nuestros gobernantes un reparto adecuado y proporcional.

Si, efectivamente, se logra conjugar el razonable esfuerzo de la ciudadanía con las ayudas recibidas de los fondos comunitarios no cabe la menor duda que podrá salirse de la situación socio-económica derivada de la pandemia del coronavirus, siempre y cuando, claro es, se sepan administrar con coherencia y buen tino los medios humanos y económicos de los que se dispone en cada momento y circunstancia.