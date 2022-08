Pequeño y embarullado

CON 22.000 km cuadrados Israel es más pequeño que Galicia, que tiene 29.000, con un tercio del país desértico y más poblado que nosotros, con sus nueve millones de habitantes frente a dos que somos. Dos semanas permiten conocer solo el día a día. Me despiertan rebuznos de asno por la mañana, el muecín de Abu Gosh en el duermevela: me ofrecen zumo de granada en la calle, y arroz árabe con especias en la comida. Nadé en Cesarea Marìtima y salí sangrado, me había rascado en los restos del acueducto semihundido que construyó Herodes el Grande, y me sentí tontamente interesante. Al abandonar Betania por un check-point el recinto amurallado de los palestinos, dos jóvenes soldados armados subieron a chequearnos. Hice una foto a otro grupo de paracaidistas y uno, mínimamente amable, me exigió que la borrara delante de él.

El país es policial, seguro, dividido y tenso. Tuve encuentros con un israelí, que aspira a que haya dos estados; con españoles residentes hace décadas, los cuales matizan aspectos en los que los visitantes percibimos blanco y negro o nada. Advierten grupúsculos sociales desde los ´pingüinos’, esos judíos ortodoxos de tirabuzones, hasta los judíos laicistas de Tel Aviv; y lo mismo entre palestinos, desde los irredentos de Hamas, hasta los partidarios del statu quo dominante, bajo la bota judía. Los ultraortodoxos, quince por ciento del país, y los árabes multíparos crecen exponencialmente en amenaza silenciosa para judíos dominantes.

Almuerzo y viajo en grupo internacional. Dave, americano en Osaka, Henton, chileno en Estonia, Luisón, valenciano en Glasgow. Cada uno ama su pueblo y su país, todos con corazón y cabeza universal. Para los cristianos es estar siempre en casa y en Tierra Santa obligado. He visitado el lugar de la Anunciación, Nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Nada es igual después de permearse del dónde fue aquello.