Perder el futuro y el presente

HAY un malestar de las provincias envejecidas, o vaciadas, que no debería pasarse por alto. No es propaganda, no es victimismo, son datos. Sucede que en el gran carrusel de la política todos estos lugares carecen de la fuerza de un voto masivo, lo que les resta, seguramente, atención. Ser atractivo para el candidato es la primera norma, pero lo cierto es que esos lugares son reconocidos, por ejemplo, en las campañas de turismo, o cuando se habla de la paz y el relax que dan las montañas y los bosques. Aunque sólo fuera por eso, por las bondades de su paisaje natural, merecerían mucha más atención.

Pero sucede que esas provincias, esos municipios, esos sitios olvidados, no se conforman sólo con la belleza que la naturaleza les ha dado, que es lo primero que subrayan las campañas publicitarias (incluso las propias), más que nada porque eso ya lo tienen. Muy bien el monte y el llano, las vegas de los ríos, la nieve abundante, pero oiga, queremos progreso. Eso es lo que dicen, en lugar de regodearse en la belleza de su entorno. También saben que la naturaleza puede ser efímera, aunque lleve siglos (o millones de años) instalada allí. Que se lo pregunten a los habitantes de la Sierra de la Culebra, pongamos. Aquellos rescoldos que destruyeron tanto en tan poco tiempo parecen hoy cubiertos por la ceniza de los sueños.

El mal está en que no hay quien se queje. No es del todo cierto, porque, a pesar de las poblaciones exiguas, del infinito cansancio, del abandono y el olvido, hay viejos que protestan y se hacen oír, reclaman su cajero, su médico, que es lo mínimo, y también piden que los hijos no se marchen para siempre, lo que implica inversiones y sentido del progreso. No se marchan los hijos a la ciudad, a la capital de provincia, donde las cosas ya no están fáciles. Eso era antes. Ahora se van mucho más lejos, a lugares donde se reconozca su talento (y se traduzca en un sueldo digno, por ejemplo), y quizás regresen, con una rara nostalgia, por Navidad. No se puede perder el talento que tanto dinero ha costado formar. Pero no sólo por eso. Perder talento, perder juventud, es perderlo todo. Es perder el futuro y el ahora.

No tengo nada contra la vida tradicional, signifique lo que signifique, ni contra el mantenimiento de viejas profesiones (algunas a punto de desaparecer), ni tampoco me parece mal que las campañas de esas zonas despobladas insistan una y otra vez en ofrecer al visitante su tradición, su patrimonio histórico (a veces, extraordinario, difícil de conservar, por cierto) y, como digo, su naturaleza bellísima y curativa, para los que huyen de la ciudad. Pero, ¿qué tal un poco de modernidad? ¿Qué tal una apuesta por el progreso, por los empleos del futuro, por un tejido laboral competitivo?

¿Vamos a seguir promocionando siempre las mismas cosas, que, por supuesto, deben preservarse, sin intentar de verdad algo nuevo que cambie la amenaza segura de la despoblación y de la muerte? Teruel Existe y el Gobierno de Aragón, por ejemplo, creen que los criterios exigidos para la adjudicación de la Agencia Espacial Española hacen prácticamente imposible que los territorios de la España vaciada tengan alguna posibilidad. León no ha presentado recurso, pero ha dicho algo parecido.

¿Cuándo entonces? ¿Cómo despegarse así del infortunio, de la negación del futuro? Nada que objetar sobre la conservación de la belleza rural, las montañas, los ríos, los monasterios... Pero, ¿qué tal algo más?