Perder la cuenta

PASAN los días, como en una prisión infinita, ahondando en los recuerdos de un ayer que ahora nos parece demasiado lejano. Añoramos la vieja normalidad como aquellos años de la infancia que ya no volverán. Qué ilusos al pensar durante el confinamiento iniciado en marzo que pronto todo acabaría.

Durante el primer estado de alarma por la expansión del COVID-19 seguía día a día todo lo relativo a la evolución de la curva. Con el corazón en un puño escuchaba cómo las cifras de fallecidos aumentaban mientras mis ojos se quedaban sin lágrimas de tanto llorar. Ojos secos no solo por estar pegada al ordenador para gestionar lo mejor posible el seguimiento online de mi alumnado o por dedicar tardes enteras a ver alguna serie de Netflix.

Vertían lágrimas de sangre por la humanidad en medio de una desesperación que hizo que cocinásemos y que comiésemos de más. Y pronto todo se convirtió en rutina, en un mal sueño del que todavía no logramos despertar. La falsa sensación de seguridad del verano salió cara. Después pagamos las consecuencias de una Navidad con demasiada movilidad y hay quien habla ahora de salvar la Semana Santa. No, por favor, otra vez no.

Acudo a clase cada día, enfundada en una FFP2 cual escudo protector frente a todos los males que puedan darse en un aula de 20 ó 25 alumnos. Como compañía el miedo. Miedo al contagio, no solo por una misma (que también), sino por los demás. Por los seres queridos. Y dolor. Mucho dolor por no poder cambiar la realidad de un plumazo.

Me siento impotente, no obtener los resultados esperados me desarma completamente. No tiro la toalla, pero siento asco por la especie humana, por esos inconscientes, tantos egoístas en esta maldita sociedad que se disfraza de solidaria, cuando en realidad solo miran su ombligo.

A mí también me apetece ir de cañas, salir de vinos, pero me tomo la cerveza en casa o abro una botella de Rioja. Me gusta viajar, pero me quedo en casa. Lo hago a través de las fotografías vividas. Me resigno. Tengo las manos destrozadas de tanto gel hidroalcohólico. Cada sesión de clase comienza con un ritual de limpieza: la mesa, la silla, el ordenador. Para después seguir alerta durante los cincuenta minutos. Toda la mañana. Guardando distancias, resolviendo dudas desde la pizarra, con las ventanas abiertas y el plumífero puesto. No hay sonrisas visibles, solo a través de la mirada. Mientras otros, en sus despachos, dicen que los colegios son los lugares más seguros.

He perdido la cuenta de los casos registrados estas semanas. No quiero ver tanto informativo. Me refugio en la lectura, tesoro para mí. O me escondo en alguna serie turca, ahora tan de moda. Escapo de la realidad como sea. No quiero contactos. Huyo sin tener a dónde, más allá de mi casa. Esto es llevar una vida de ermitaño, si se me permite el símil. Hago la compra por internet y solo entro en los establecimientos para lo imprescindible. Atrás quedan los días de cine (¿cuándo volverán?), las tardes de compras por puro ocio, los abrazos y los besos. Hemos perdido tanto...

No pensemos en salvar la Semana Santa. Nuestro objetivo debe ser otro: salvar la vida. Sobrevivir. Quiero poder abrazar a mi gente cuanto antes. Besar. Quiero pintarme los labios de rojo y salir a la calle, gritar sin mascarilla que vuelvo a ser feliz. Antes lo éramos, no lo sabíamos. Quiero recuperar ese paraíso perdido del ayer. Necesito los abrazos de antes. Un apretón de manos cuando corresponde. Que me acaricien el pelo y me besen las pestañas.