Peregrinos Musicales en su “Concerto de Nadal”

Una sesión propicia para las fechas en una sesión auspiciada por miembros promotores de “Peregrinos Musicales”, con apoyo de la Diputación da Coruña y la colaboración de la “USC”, en la que destacan Madison Alina Sadykova- piano-, Alexander Arutyunyan-violín, arropando al “Ensemble Quintacorda”, en el Paraninfo da Universidade-20´30 h.-, en lo que supondrá la despedida de tan infausto año, para lo que nos veremos compensados con páginas de conocimiento entre los aficionados en general, comenzando por el Antonio Vivaldi de “Il cimento dell´armonia e dell´invenzione” y en concreto con uno de los conciertos de la universal “Le Quattro Stagione”, que se encuadra con la época del año, “L´inverno”. Doce son los conciertos que integran el “Op.VIII”, el grupo del las obras, que tomaron forma hacia 1720 o quizás un poco antes. El elemento programático o descriptivo era tema muy valorado en el barroco de plenitud, ya que la propia naturaleza fue siempre considerada como la fuente por excelencia en la imaginación creadora, suponiendo por ello un gran atractivo. “Il Prete Rosso”, supo jugar con ingenio y desenvoltura aquella baza de desarrollar los supremos dones de lo poético y lo teatral, convirtiéndose en un baluarte del espíritu dieciochesco en una clara pretensión de halagar a los oyentes y mecenas.

El conjunto de esta serie de “Le Quattro Stagione”, conseguirá llevarse la palma, aunque habrá que esperar a las revisiones de las tendencias historicistas, para conseguir su verdadera dimensión estética. Hoy nos solazamos con interpretaciones arrebatadas y candentes, afortunadamente distanciada de la lecturas sobradas de excesos y a las que nos habían acostumbrado los intérpretes del tardo-romanticismo. Habrá analistas como Fertonani, que observarán la composición programática de estos cuatro conciertos, antojándosele como el resultado de un articulado proceso creativo e incluso es probable que el autor, en su idea inicial, podría tener en mente dedicar cada uno de los conciertos a cada estación del año, con la única referencia del título. Para centrarnos la serie de conciertos sigue el canon solístico vivaldiano ya establecido desde 1710

Johann Sebastian Bach, cómodamente con el “Aria” de la ”Suite para orquesta de cuerdas nº 3, en Re M. BWV 1068”, escrita en un principio para tres trompetas, timbales, dos oboes, cuerda y continuo, suite que ha sido encumbrada a las alturas con respecto a sus cuatro hermanas. Una celebridad a la que parte de su éxito, se debe precisamente por el “Aria”, gracias a su poderío y magnificencia, si es que el calificativo es suficiente, tratándose de una obra del gran “Kantor de Leipzig”. Vemos con regular frecuencia, las agotadoras transcripciones que de ese movimiento se han hecho, muchas de ellas con regular fortuna, convirtiéndola como tantas veces escuchamos, en agobiante relleno para “spots” publicitarios y otros menesteres de similar uso. Las suites bachianas son a la postre un derroche a modo de quintaesencia, de las habituales formas folklóricas: la”zarabanda”, la “Allemanda”, la “Guigue” o la típica “Ouverture”, a la francesa.

Arcangello Corelli en esa obra que por estas fechas es un detalle irrenunciable y es que hablamos del “Concerto Grosso, en Sol m. Op. 6. Nº 8”, el popularmente conocido como “Fatto per la Notte di Natale”, obra que tendrá inevitables imitadores y que reluce a través de sus seis tiempos. Incluso la tonalidad, que podría suscitar equívocos, está muy lejos de semejante apreciación, invitándonos más bien a compartir un ánimo intimista y de alegría. El concierto el concreto, tardaría en ser publicado- asunto frecuente en la época-, y solo conocería su edición hasta 1714, después de la muerte del compositor. Corelli fue un dotado docente, ayudando a crear una nutrida escuela, hasta el extremo de que el propio Johann Sebastian Bach, no dudo en tomar ideas suyas en préstamo. Su carrera como violinista ayudaría a convertirle en mito, del que no faltarán biografías laudatorias y generosas. El sexto movimiento “Pastoral “, evoca con nostalgia esas fechas navideñas.

Felix Mendelssohn-Bartholdy, al que la posteridad deberá en buena medida la recuperación de J.S.Bach, estará con el ”Concierto para piano nº 1 en Sol m. Op, 25”, obra que estrenó él mismo como solista el 17 de septiembre de 1831, en Munich. Y con resultados que levantaron más de una crítica adversa, tildándola de un puro ejercicio de malabarismos huecos sin mayor calado. Un “Andante” que expresa cierta melancolía, una especie de ”Romanza sin palabras” y con un final “Molto allegro e vivace”, de distendida soltura. El conjunto de las obras concertantes con piano, para beneficio propio, se deciden por destacar el protagonismo del piano, instrumento del que fue un dotado privilegiado.

W.A. Mozart, en otra página de afortunada aceptación, se trata del sencillo “Divertimento nº 1, en Re M. K. 136”, perteneciente al grupo de tres, dedicados a instrumentos de cuerda, de una obra de juventud, cuando el músico contaba con 16 años y de la etapa de Salzburgo. Será Abert quien sepa condensar las virtudes de estas composiciones primerizas, por decir algo sobre ese talento superdotado: “El estilo y la forma evocan aún la impresión italiana, mientras que en algunas partes contrapuntísticas y temáticas, aflora el influjo alemán de los dos Haydn”. Para completar, la ”Danza rusa”, del ballet “El lago de los cisnes”, de P.I. Tchaikovski, una de sus obras sublimes para la danza, que tendría en su beneficio las coreografías de Maius Petipa y Lev Ivanov, sobre un argumento de Begitchev y Levogt, contando con el estreno en su versión completa el 15 de enero de 1895, en el Teatro Mariinski y con bailarines de primer rango: G.Cecchetti, Pierina Legnani, Gerdt, Oblakov y Bulgakov. Posteriormente, luciría galas en el Teatro Bolshoi, de Moscú.