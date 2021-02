SE PUEDE perseverar en muchas cosas, incluso en las equivocadas. Parece raro, pero el error no siempre es evidente, incluso cuando el resto te mira con estupefacción. Es el efecto del que va por el carril erróneo en la autopista y cree que todos los demás están locos de remate. Cada vez pasa más. Si te autoconvences de que vas por el carril correcto no hay quien te aparte de él, y sentirás una pena enorme por tanta gente desorientada. Vaya por Dios.

Si el viaje termina mal culparás a todos esos que no se ajustan a las reglas marcadas por ti, a todos los que se empecinan en ir en sentido contrario. Si alguien te sugiere que puedes ser tú el equivocado, aunque sólo sea con los datos en la mano, por no hablar del código de circulación, quizás levantes las cejas con aire de superioridad, sorprendido de que, a estas alturas, todavía no se reconozca a los poseedores de las verdades absolutas. A los que nos marcan el camino.

La cuestión es que no toda perseverancia es recomendable. Como no es cierto que el mundo esté dividido entre el blanco y el negro. No voy a caer en esa frase un poco bruta, aunque a lo mejor sí caigo. Esa que dice que las opiniones son como los culos: que todo el mundo tiene uno. Me he levantado a mirar que es de Clint Eastwood. O de sus personajes. Es que nunca me acuerdo. Opinar está bien, pero hay que saber que uno puede equivocarse. Y, de hacerlo, conviene no perseverar.

Mientras aquí abajo nos pasamos el día perseverando en cosas pasmosas (pero eso sí, sin bajarnos del burro), y a veces también en alguna que merece la pena, los científicos continúan explorando otros planetas, por si hay que ir. Este es el punto en el que muchos lectores se desenganchan: cuando hablas del espacio. No soportamos la distancia, ni el largo plazo. Mucho menos ahora, que todo el mundo necesita, al parecer, recompensas inmediatas.

Una de las razones por las que no se aborda en condiciones el deterioro de la naturaleza, la galopante destrucción del planeta (aparte, quizás, de esa manía de procrastinar) es porque siempre parece que lo podremos arreglar mañana. Nos ponen más las cuitas domésticas, las movidas de lo inmediato.

En un mundo tan global y tecnológico, seguimos muy instalados en la cosa vecinal. Somos quizás la única especie que puede planear el futuro, que es consciente de que existe (bueno, si es que existe), pero ni por esas. Nos creemos modernos y audaces, pero nos pasamos el día abducidos por el bullicio cotidiano, por ese ruidoso espectáculo que anula lo importante y que a menudo ofrece a cambio una función tirando a lamentable.

Por eso, aunque nos juguemos mucho, hay quien mira el aterrizaje de Perseverance en Marte con gesto displicente, como quien oye llover. ¿Para qué ir a Marte con la que tenemos montada aquí abajo? Pues oiga, por eso precisamente. Ya el COVID debería habernos dado la verdadera dimensión de lo que importa. De lo que va a importar.

Sin embargo, parece que hemos perdido la fascinación por los grandes asuntos. Somos cortoplacistas irredentos, nos distraemos con los juegos de poder, o con las pequeñas ambiciones inútiles. Tal vez todo sea un truco: mientras jugamos a la vida, no sin agobios, como hormigas que creen que el mundo es la pared que habitan, ¡su pared!, otras cosas van pasando, y espero que alguna buena. La verdad es que cada vez somos más marcianos.