Philip Glass y Aaron Copland, con la “OSG”, dirigida por José Trigueros

Escuelas ostensiblemente distanciadas dentro de las músicas norteamericanas, la que representan Philip Glass y Aaron Copland, en un programa que reserva el “Concierto fantasía para dos timbales y orquesta”, del primero, del que serán solistas Javier Eguillor y José Belmonte, y la Sinfonía nº 3, del segundo, en el Palacio de la Ópera-20´00 h.-, bajo la tutela de José Trigueros. Philip Glass, artista de considerable proyección desde hace décadas, probó desde sus primeras tentativas en las corrientes propuestas por Harry Partch, creador rupturista y enclavado en la marginalidad, ideando provocativos modelos de afinación, preparando la posibilidad de esa corriente que en breve, tendrá continuadores en La Monte Young , Terry Riley o Steve Reich. Con fortuna, Glass logrará un mayor reconocimiento, dentro de esa corriente llamada “minimalismo”, logrando superar mitos y tabúes establecidos por los condicionantes de los gustos comunes y que no deja de suscitar asombro en el aficionado en actitud alerta. La confluencia con formas musicales en otras latitudes, dejará resultados que abrirán perspectivas.

El “Concierto fantasía para dos timbales y orquestas”, fue presentado por Javier Eguillor, miembro de la O.S. de Valencia junto a Julian Bourgeois con la “ONE” en Alicante, dirigido por Hernández Silva y con Rafael Mas, en un concierto con la “ORTVE”, con la batuta de Erik Nielsen, obra temperamental por el poderío percusivo, por el considerable set que se ubica en un cuadro que utiliza doce timbales y que supedita a la orquesta a situarse en un plano de obligado asistente. Media hora, aproximadamente, y una exhibición, en el contexto de tres tiempos y una cadencia, en este compromiso del autor por encargo del timbalero Jonathan Haas, en una sesión celebrada en el Lincoln Center neoyorquino, estrenada en el 2000, con la American Symphony Orchestra, dirigida por Leon Botstein. Philip Glass dejó experiencias como “Étoile polaire”, en la que dos o tres notas se repiten hasta el agotamiento, dentro de un cambio de texturas en las que usa timbres variados y una apabullante serie de tonos. Glass, tuvo el beneficio de asistir a éxitos sonados en nuestro país, como fueron “O Corvo Branco”, en el Teatro Real, teniendo a Robert Wilson, como director de escena, ópera que procedía de la “Expo”, de Lisboa, sobre un libreto de Luisa Costa Gomes. El Teatro de la Maestranza de Sevilla, acogió el estreno absoluto de “La bella y la bestia”, en la que conjugaba el cine, partiendo del estilo del cine mudo, partiendo del primigenio Jean Cocteau y que se llevaría en gira por ciudades españolas, entre las que se incluía Santiago.

“The Perfect American”, igualmente con gira como reclamo, buscaba la desmitificación de Walt Disney, y que recurría a un relato de Peter Stephen Jungk, ópera también para el Teatro Real, en coproducción con la English National Opera, en un montaje de Phelim McDermott, con la dirección de Dennis Russell Daves. Un cuadro que completaremos con otro sonoro bombazo, “Einstein on the beach”, también con Robert Wilson, en el que su propio grupo “The Philip Glass Ensemble”, fue dirigido artísticamente por Michael Riesmann, con una coreografía de Lucinda Childs, espectáculo ofrecido en el Teatro Real y en el Liceu, de Barcelona. En otra vertiente, en su considerable catálogo, dejaremos un lugar para “Satyagrava”, sobre libreto propio, en colaboración von Constance De Jong, y que se basa en la vida de Ghandi y en el Bhagavad- Gita, ya en la distancia del teatro lírico.

Aaron Copland, el mismo que atendió a las docencias de Nadia Boulanger y que se unirá sus colegas Walter Piston, William Schumann, Samuel Barber o Howard Hanson para reafirmar el afianzamiento de la música norteamericana, sabrá acuñar prototipos en obras que serán un patrón a seguir, “Rodeo”, “Appalachian Spring”, “Salón México”, siempre con el tratamiento orquestal que sintetizará el talante de la música americana por excelencia. Habrá quienes como Claude Rostand, afirme que el autor no supo calar en profundidad el alma del “Homo americus”, como realmente consiguió Charles Ives. El uso de temas latinos que hábilmente incorporará, se convertirán en un aspecto digno de tenerse en cuenta. Tres sinfonías que buscan posibilidades distintas, y entre ellas la “Sinfonía nº 3”, una propuesta de S.Koussevitsky, estrenada en la primavera de 1946, con la O.S. de Boston, que dirigiría el propio interesado, obra que se conocerá en España 20 años después, con la “ONE”, con Howard Mitchell, en el Teatro Real, todavía como sala de conciertos.

Un “Molto moderato” a modo de preludio y que incorpora detalles que evocará vagamente una obra emblemática por excelencia, la ”Primavera Apalache”, tiempo de gran brío hasta alcanzar un climax ansiado y que anuncia prepara un “Allegro molto”, especie de “scherzo” igualmente rítmico en el que el trío sirve como claro contraste, por la delicadeza de su orquestación, manejando apacibles melodías, que nos traslada a un “Andantino quasi allegretto”, que no desdice el espíritu de la obra, y en el que la flauta en su entrada, retoma elementos del primer movimiento. Cierra el “Molto moderato (fanfare) Allegro risoluto”, de nuevo con recurrencias a argumentos personales y en este caso de la “Fanfare for the Commo Man”, una referencia al discurso de Henry Wallace “Century of the Common Man”, figura respetada en el entorno de Roosvelt y que había ido cesado por Truman, por unas sospechas ideológicas que culminarán en acontecimientos sobradamente conocidos.

Obra que para Alex Ross, es una puñalada intempestiva al sinfonismo heroico a la manera de Shostakovich. Las reacciones del público fueron positivas. Serge Koussevitsky, que había encargado la obra para la O.S. de Boston, la calificó como la “más grande sinfonía estadounidense”. Pero tras el estreno, la revista “Time”, el otro buque insignia periodístico de Luce, aseguró que Copland era ahora demasiado popular para ello pudiera reportarle beneficios económicos, demasiado ocupado para ser un gran compositor. Algunos años después, el musicólogo William Austin, se sintió obligado a opinar sobre la sinfonía en estos términos: “Nada puede convencer a un oyente a disfrutar con la obra si carece de toda simpatía por su espíritu de determinación y amabilidad esperanzadas, muy en la estela del New Deal”. Virgil Thomson también se burlará de la obra en una actitud ciertamente injusta y en concreto en lo relativo a la situación socio-cultural y en parte, debido a que sus propias sinfonías, obsesivamente americanas, pasaban por una situación menos propicia