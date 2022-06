“Piano Arestora”, el “CMUS”, en las “Xornadas de Música Contemporánea”

Para cerrar esta edición de las “Xornadas de Música Contemporánea”, en las que la “JONDE” ocupó con protagonismo destacado las cinco primeras fechas, en un serie de excelentes conciertos que invitan a proponer una continuación en próximas citas, dispondremos para hoy, con alumnos del “CMUS”, en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia-20´30 h.- y que para la misma contará con cuatro intérpretes. El hilo conductor se presenta bajo un ideario preciso:” (Piano Arestora), é un proxecto pedagóxico que ten entre os seus obxetivos principais, difundir o repertorio actual entre o alumnado do “CMUS” Profesional de Santiago, espertar o seu interese cara as novas propostas estéticas e proporcionarlle a oportunidade de vivir experiencias prácticas o máis achegadas as profesionais. O proxecto vencéllase á materia creativa de Fundamentos de Música Contemporánea dirixida por David Durán e desenvolveuse na súa aula de piano.”

David Durán, en su personal actitud artística, destaca también como investigador y musicólogo, al tiempo que colabora asiduamente en ciclos diversos de los que regularmente tenemos noticia, preferentemente en los que se proponen en el Paraninfo da Universidade, aunque mayor relieve, podremos mencionar su labor como miembro de “Vertixe Sonora”, agrupación formada en 2010, y cuya trayectoria se constata en el documental “Correspondencias Sonoras” (2013), realizado por Manuel del Río. “Música y Arte. Correspondencias Sonoras”, fue el membrete de reclamo en la larga serie de proyectos, que el grupo nos fue ofreciendo a lo largo de varios cursos, en iniciativa del Departamento de Música del “CGAC”, que con mejores pretensiones, esperamos que se pueda recuperar. “Vertixe Sonora”, que dirige Ramón Souto y que en lo musical cuenta con Pablo Coello, ha sido desde las primeras “Xornadas de Música Contemporánea”, un valor activo, en lo relativo a las programaciones.

Para esta cita, Ánxela Cruz Saborido, contará con tres obras de compositoras, un par de ellas por descubrir y una tercera más conocida por haber tenido obras suyas en certámenes con repertorios de vanguardia, se trata de la mejicana Hilda Paredes, que está en cartel por la pieza “Las Estrellas”, compositora que fija sus atenciones en las atenciones a las tradiciones latinoamericanas, tratadas en su evolución de vanguardia. Colabora con artistas y creadores del momento y en su calidad de compositora, sus fundamentos están en el “IRCAM”, el “SWR Experimetalstudio”, o el “CIRM”. Uno de sus espectáculo escénicos, la ópera Harriet”, mereció un trato de favor por la crítica especializada, obra tomada de “Escenas de la vida de Harriet Tubman”. Recibió el Ivor Composers Awards, un prestigiado galardón; el Muzik Théatre Now; el “PRS” for Musik Foundation y el Guggenheim Fellowship. Sus obras fueron divulgadas por el “Trío Arbós”, el “Cuarteto Arditti”, el “Hilliard Ensemble”, el “Court-Circuit”, el “Plural Ensemble” o la “London Sinfonietta”, entre otros.

Noriko Baba- “Harmonieux Forgeron” (2006)- ,se formó en la Universidad de Bellas Artes, de Tokio, antes de trasladarse a Europa, para ampliar en París con Paul Méfano, compositor del que tuvimos obras en cursos y certámenes de músicas actuales. El “IRCAM” (2013/4), fue un centro de formación fundamental en su carrera, y enel ámbito de la creación, destacó desde sus comienzos las atenciones otorgadas a la herencia tradicional del “teatro Nô” , que se reflejará en el conjunto de sus obras, en las que incorpora las aportaciones de la vida cotidiana. Obras suyas son “Ultrabarroca”, para viola da gamba, destinada a Marianne Müller, y La Peniche Ópera parisina;”Klartraum”, para la “Orchestre Pasdeloup”; “Trio doppio”, para flauta, viola da gamba y clave, trabajo para “L´Itinéraire”; “Aolm Nôper”, para voces y conjunto instrumental o “Nié”, para solistas y electrónica.

Karen Tanaka- “Norther Lights”-, estudió piano con Akira Miyoshi, para ampliar con la Escuela Superior de Tokyo, con Toho Gauken. El “IRCAM”, fue también otro de sus puntos de referencia, probando las docencias de Tristan Murail, y en su trayectoria, recibió galardones como el Gaudeamus International Composers Award (1987). Luciano Berio fue también clave en su escuela de Florencia, que redundará en resultados como la beca que le llevó a Tanglewood. Desde 1998, ejerció la codirección del “Festival Yatrugtage Kogen”, dedicándose en preferencia a la investigación sobre la obra de Toru Takemitsu. En los medios escénicos, muestra interés por el teatro, el cine o las bandas sonoras, con resultados como “Planet Earth II”. Obras suyas, fueron estrenadas por la “O.S. de la BBC”, la “Orquesta Sinfónica de Los Ángeles”, la “O.S. de Baltimore “ o la “O.S. Nik” de Tokyo.

María Blanco Iglesias, dedica su atención a George Crumb, un clásico en toda regla, con “A Little suite for Christmas”, innovador por excelencia que partirá del puntillismo hacia un lenguaje panteísta y arrebatado, cultivando las combinaciones instrumentales más insólitas y usando la voz de manera caleidoscópica. El extremo Oriente acaparó en momentos sus preferencias con ejemplos como “Lux Aeterna for Five Maske Musicians”, obra en la que destaca el uso del sitar. Americano por nacimiento, conocerá igualmente las tradiciones europeas y entre ellas, el descubrimiento de la poética de García Lorca, que le llevará a componer el ciclo “Ancient Voices of Children” (1972), para soprano, voz de niño, oboe, mandolina, arpa, piano electrónico y tres percusionistas. En tiempos crudos, con el telón de fondo de la guerra de Vietnam, había dejado su obra testimonial Black Angels (Thiirteen Images from the Dark Land”, y que se usará para el filme “The Exorcist”, de William Friedkih.

Alisa Zhgenti, con dos obras: “Surface”, del ruso Dmtri Kourliandsky, con estudios en Moscó con Leonid Bobylev, con quien realizó su post -graduación, acabará siendo compositor en residencia del grupo “2e2m”, uno de los más activos y del “Berliner Künstlerprogramm”. Fundó la “Academia Internacional Joven Tchaikovski”, y es director artístico del Electroteatro Steniswki. Entre sus trabajos importantes: “Swerlians”, ópera de cámara junto a Boris Kukhanov (2012); “Asteroide 62”, con Barbara Beyer, para Graz o Nosferatu”, en el que colaboraron, T.Terzopoulos, Jannis Kounellis y T. Currentzis. Sofía Gubaidulina- “Toccata- Troncata”, reflejo de nuestro tiempo y conciencia activa por su obra y posicionamiento ético, gracias a lo cual, se le concedió el “Premio BBVA Fronteras del Conocimiento”, de 2017. Un analista como Pierre Rigaudière, afirmará que su obra queda marcada por un aura casi icónica. El verdadero temple de su obra, la convierte en una fuerza poderosa en momentos de zozobra histórica como los actuales. La electrónica, la microtonalidad o los modelos formales, suponen un grado superlativo de las investigaciones musicales.

Xiao Pereiro Souto, vuelve a un compositor que estuvo presente en el segundo concierto de la “JONDE-FOCUS”, Pierra Jodlowsky, del que tuvimos “Coliseum”, junto a obras de Hanna Kendall, Carlos D.Perales , Mizzy Mazzoli y Jesús Torres, la representación de la veteranía española, en su caso con el “Cuarteto con clarinete”, en estreno absoluto. Para esta sesión, contaremos con “Typologies du regard” (Cinco pieces for piano and stereo sound), un compositor al que la musicóloga Rosa Fernández, presentó detalladamente en su ponencia “Cartografías do Plural”, un artista especialmente tentado por los trabajo dedicados a video instalaciones, y cuyas obras recibieron importante acogida del “Ensemble Intercontemporaine”, el “Ars Nova”, el “IRCAM” o la Biennale de Venecia. Fue director del Festival de Música Electrónica de Breslavia, en Polonia, destacando especialmente por sus tendencias interdisciplinares y los programas interactivos. La gestualidad se incorpora igualmente al conjunto de sus obras, en propuestas de relevancia primordial.