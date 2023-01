PIB y Ciencia en Galicia

CON motivo de la apertura del año en la Real Academia Gallega de Ciencias, además de la magnífica conferencia de Senén Barro sobre Inteligencia Artificial, el presidente de la Academia, José Manuel Lema, pronunció un breve discurso, donde demostró su capacidad de síntesis, como buen científico que es. Lo bueno si breve dos veces bueno.

Quizás recuerdan los científicos lo que decía Newton: La naturaleza no hace las cosas en vano y es vano lo que sucede por efecto de mucho cuando basta con menos. La naturaleza es simple y no prodiga la causa de las cosas.

Siguiendo la sencillez, el profesor Lema nos comparaba la evolución de algunos indicadores económicos con la de otros relacionados con la Ciencia. En concreto el PIB per cápita de Galicia aumento un 26% en el período 2000-2021, siendo la comunidad autónoma que creció porcentualmente más, pasando de ocupar la posición trece a la sexta, superando a Valencia o a Asturias que tradicionalmente habían estado delante.

Es cierto que en el dato influye el decrecimiento demográfico, uno de los principales problemas de Galicia, pero el dato es muy positivo y lo es más si se tiene en cuenta que el porcentaje en el año 2000 era el 79% de la media española y en el 2021 fue el 92% .

No es igual de positiva la evolución de los indicadores relacionados con la Ciencia. La producción científica per capita, ha mejorado, pero no relativamente. En el año 2010 ocupaba la novena posición y ha pasado a la trece de 17 comunidades autónomas.

La comparación con otros países ya había sido realizada anteriormente por la Real Academia Gallega de Ciencias, así comparando con las vecinas del Norte de Portugal, en el año 2000 la Universidad de Santiago estaba por delante de la de Oporto y Braga en los indicadores representativos, y ahora encabeza Oporto y la siguen muy cercanas la de Braga y Santiago, estando detrás la de Vigo y A Coruña.

La razón de este descenso tiene que ver con los recortes en investigación que hubo en el período 2010-2018 debido a la crisis económicas y las decisiones políticas tomadas que impidieron entre otras cosas que entrase gente nueva con ideas innovadoras en el sistema investigador gallego.

Ahora, con la inyección de los fondos europeos es una gran ocasión para revertir la situación, aumentando los recursos dedicados y favoreciendo que el sector privado se movilice y consiga parecerse al de los países de nuestro entorno. También un impulso a la descentralización de la investigación debería ser una prioridad, de tal manera que no suceda que casi todos los centros de investigación e Innovación reconocidos como de primer nivel estén en Barcelona o Madrid