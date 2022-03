Pichafriísmo

ENTRE 1953 y 1961 un general del ejército norteamericano fue nombrado 34º presidente de los Estados Unidos. Había sido jefe del Estado Mayor del Ejército durante el mandato de Harry Truman y primer comandante supremo aliado de la OTAN en Europa desde 1951. El principal objetivo de su presidencia, además de reducir el déficit, quedó evidenciado en una doctrina bautizada con su nombre: mantener una firme presión sobre la Unión Soviética.

En esa línea, amenazó con el uso de armas nucleares, buscando poner fin a la guerra de Corea, ordenó golpes de Estado en Irán y Guatemala y autorizó la creación de la NASA, buscando pugnar por la carrera aeroespacial. Por todo ello, o tal vez a pesar de ello, desde finales del siglo pasado Dwight Eisenhower es considerado como uno de los presidentes estadounidenses mejor valorados. Cada quien que quite sus propias conclusiones.

Experto en gestión estratégica y del tiempo, cuentan que era reconocida su tempestividad, esto es, su capacidad para hacer las cosas justo cuando había que hacerlas. Buena prueba de ello es la matriz que lleva su nombre; una gráfica que parte de la siguiente creencia: “Las decisiones más urgentes rara vez son las más importantes. Aprender a diferenciar lo importante de lo urgente es esencial para operar de un modo eficiente”. Convencido de ello, Eisenhower describe cuatro escenarios estratégicos. Y para cada uno de ellos recomienda un tipo de actuación.

Según Eisenhower, escenario uno, lo que es importante y a la vez urgente hay que hacerlo de inmediato. No se puede procrastinar. Lo importante que no reviste urgencia, escenario dos, debe hacerse; pero admite de una intervención diferida o gradual. Dicho de otro modo: puedes decidir cuándo lo harás. Lo urgente pero no importante, escenario tres, se debe delegar. Y lo que no es ni importante ni urgente, escenario cuatro, se puede y debe dejar para cuando no dispongamos de tareas importantes ni urgentes. Por resumirlo aún más, primero haz lo urgente e inmediato. Y luego, pensando a largo plazo, formúlate dos preguntas: ¿Cuándo enfrento lo importante no urgente? ¿Y cuando debo abordar lo importante para que no acabe por convertirse en una urgencia?

Nuestro pichafriísmo lleva años menospreciando a Rusia y negando la urgencia de parar a Putin. Ahora nuestra seguridad y nuestras economías son dos enfermos terminales. El virus Putin nos ha creado otra pandemia y amenaza el corazón de nuestro bienestar.