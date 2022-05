Pilar Eyre: Barcelona, 1968

HABLO con Pilar Eyre, como suele suceder cada vez que publica un nuevo libro. Esta vez en la distancia, aunque es cierto que se acercó por Ourense en los últimos días. El lado gallego de Eyre siempre está ahí. También en sus novelas. Le digo que sigue a buen ritmo, también en lo periodístico. La veo aquí y allá, en las televisiones, llevada por el viento de la historia, incluso agitada por él en algunas ocasiones, podríamos decir. “Hay cosas que compensan, desde luego, pero esta profesión tiene muchos sinsabores”, me dice.

Acaba de publicar Cuando éramos ayer (Planeta). Es también una novela que ahonda en las memorias del final del franquismo, en las trasformaciones y las luchas políticas que siguieron a aquellos días. Eyre ha escrito muchas novelas que abordan biografías concretas o biografías colectivas, que analizan el pasado y también el mundo reciente. Gran parte de lo que escribe bebe de sus vivencias, incluso de su propia historia personal. Barcelona, como no podría ser de otra forma en el caso de Eyre, suele ser la ciudad más representada.

También en Cuando éramos ayer. Es un viaje a una Barcelona que vive el final de la dictadura, estamos en 1968. Aún faltan algunos años, pero los jóvenes se mueven en medio de una ebullición secreta, aunque imparable. Lo viejo y lo nuevo empiezan a colisionar. La decadencia de la burguesía catalana se dibuja aquí a través de la familia Muntaner y su empresa de fabricación de mantillas, que, tras la decisión del papa de suprimirlas, se enfrenta a problemas económicos. Pero será la hija de los Muntaner, Silvia, la que protagonizará, no sin crudeza, el gran cambio que estaba a punto de producirse en la sociedad y en la vida de este país.

“La posguerra está muy contada, la Movida, también... Pero esos años en los que yo era joven, apenas están en ninguna parte”, me explica Eyre. “Todo el mundo se ha olvidado de las luchas antifranquistas, de las muertes que tuvieron lugar entonces, del papel de las mujeres, que lucharon contra un machismo que venía tanto de los padres como de nuestros propios compañeros... De eso va esta novela. Pero no es un ensayo. El marco histórico es ese, lo conocemos, pero aquí se habla sobre todo del ansia de la libertad, se habla de cosas transversales. Del ansia de la juventud de romper con la generación anterior. Y de la fuerza del amor, que lo puede todo. Ante el amor no hay patria ni familia. Esto en cualquier época. Como decía el Che Guevara, todas las revoluciones se hacen finamente por amor”.

Dice Eyre que quizás los más jóvenes no sean conscientes de las grandes dificultades de aquel tiempo, especialmente para las mujeres. “Pagamos un precio alto, fue duro romper con todo aquello. De mi colegio, por ejemplo, yo fui la única que logró ir a la universidad. Aquello me cambió por completo. Me cambió la forma de ver el mundo, porque yo, ya lo conté muchas veces, venía de una familia absolutamente de derechas y muy burguesa. Incluso intenté entrar en el Partido Comunista, pero no me dejaron porque, en fin, dijeron que era demasiado frívola... Luego me expulsaron de la universidad, y por eso me fui a estudiar a Santiago de Compostela. Pero no me importa decir que tengo la convicción de que lo que tienen hoy las chicas más jóvenes es, en gran parte, gracias a nosotras”. Eyre dice que hay mucho de ella, incluso anécdotas concretas, en el personaje de Silvia Muntaner. “La novela habla, sobre todo, del paso del tiempo. Y llega hasta las puertas de los Juegos Olímpicos de 1992”.