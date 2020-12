Pioneiras galegas

A semana pasada tiven a oportunidade de visitar de novo a exposición Concepción Arenal (1820-1893). A conciencia da razón, organizada pola vicerreitoría de cultura da USC con motivo do bicentenario do nacemento da pensadora ferrolá e aínda aberta no Colexio de Fonseca.

O século XIX foi pródigo en mulleres sobranceiras nos eidos do pensamento e a cultura. En Gali-cia contamos con figuras de talla universal como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Juana de

Vega ou a mencionada Concepción Arenal. Dediqueille a estas autoras uns capítulos na miña

Crónica viva do pensamento galego, que ven de ser reeditada pola Fundación Isla Couto.

Debemos homenaxear a estas mulleres que foron auténticas

pioneiras, aproveitando datas significativas nas súas biografías.

O próximo ano 2021 temos a

oportunidade de lembrar a Emi-lia Pardo Bazán (1851-1921), escritora coruñesa de talla universal, da que se cumprirá o bicentena-rio do seu pasamento.

Dona Emilia é abondo coñecida como escritora pero foi tamén

unha muller cun pensamento de seu, no que destaca o seu liberalismo, catolicismo e feminismo militante, como tivemos oportunida-

de de salientar Rocío Carolo e un servidor no capítulo O pensamento de Emilia Pardo Bazán, que inaugura o libro Emilia Pardo Bazán,

la escritora en Miraflores (Hércu-les edicións, 2019).

Na USC temos expertos na súa obra, como Darío Villanueva, José Manuel González Herrán ou Xosé Ramón Barreiro Fernández, entre outros. Coido que sería o momento de dedicarlle unha exposición e un congreso, como aconteceu con dona Concha. Tampouco estaría mal que o Pazo de Meirás, agora recuperado polo Estado, puidera ser a sede ampliada da súa Casa Museo. Ao cabo, foi dona Emilia quen mandou construír esas solemnes Torres de Meirás, remedo moderno da Torre de Miraflores, en Sanxenxo, lugar onde pasou os veráns máis felices da súa vida.