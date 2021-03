Pisarse la manguera

SI ya el panorama político era desolador por la vaciedad y demagogia de buena parte de la clase política, el vodevil orquestado en las últimas horas con el punto final a la experiencia de coalición de gobiernos de derechas –veremos qué pasa al final en Andalucía–, lo ocurrido con las mociones de censura y el adelanto electoral en Madrid –solo año y siete meses de Gobierno nunca cohesionado– pero eso sí, no falta de retórica la presidenta madrileña que cesa fulminantemente a todos sus consejeros de Ciudadanos, ninguno del PP, con el enorme parón y atasco en las seis o siete consejerías descolocadas súbitamente, y que apela a que convoca en nombre de la libertad de los madrileños, ¡ahí es nada, Libertad!, el espectáculo está servido.

Preparémonos para todo un arsenal esperpéntico, acusatorio, faltón, solaz, y lleno, finalmente, de despropósitos y piruetas políticas. Si eso era poco, al final, serán los jueces quienes decidan quién jugó la manga antes de tiempo, si el anuncio público pero sin consultar a su socio de Gobierno naranja de la –todavía– presidenta de Madrid pero sin que hasta 24 horas después lo recoja el boletín oficial, o que una hora después dos partidos de la oposición hayan presentado y sobre todo, registrado en la asamblea madrileña una moción de censura. Más allá del embrollo, de la oportunidad o el oportunismo y olfato político, la cuestión legal o jurídica está sembrada.

No se ha cansado un desnortado Partido Popular mal liderado hasta el momento por Casado y su equipo bunkerizado en Génova, a la cual repudian, y asimilan al pasado corrupto, ahí es nada, de achicar y amagar con absorber el voto de Ciudadanos, que Arrimadas ha optado por lo más simple y casi lógico que tiene la política y el deleite público, morir matando. Sabe o conocedora como es del desastre político que se le avecina, solo comparable con la UCD de 1982, y que las urnas verterán un veredicto inapelable, las mociones no surgen en Murcia y si acaso, Madrid, o Castilla y León en última instancia de la noche a la mañana.

Desde hace meses, sobre todo desde la vuelta del verano, se barruntaba en los mentideros madrileños, cansinos y mordaces mentideros, que la presidenta adelantaría a rebufo de buenos datos de gestión. Lo cual deja mucho que desear. De las residencias de ancianos mejor no hablar ni de su abandono absoluto aquellos meses. Pero esta se cree ungida por las deidades áureas que la rodean y cree que podría dar un revolcón político y mejorar. Solo dependerá ya de Vox que, aún sin proyecto real, puede dar el verdadero sorpasso en Madrid y sacar los colores o incluso defenestrar a Pablo. Todo se verá.

Pero tras este movimiento y donde el Gobierno central no debe frotarse las manos porque quizás no saque nada en positivo, el dislate es para los ciudadanos. Con lo que estamos pasando, con lo que se está sufriendo y con lo que viene económicamente, nuestros políticos, simplemente, no están, siguen sin estar. Ni están ni tampoco se les espera. Como a aquel general que otrora tuvo todas las confianzas y llaves. Triste y cansina la noria de la política de esta vieja España. Ni COVID, ni crisis, ni Puigdemont, ni emérito, al final es siempre lo mismo, la lucha por el poder. A cualquier precio. Lástima. Idus de marzo o tiro por la culata. Quién sabe lo que puede acabar sucediendo.