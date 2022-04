Pobres invisibles

HACE unos días, Cáritas informó que de acuerdo con un estudio realizado, el número de personas que están por debajo del umbral de la pobreza en la Comunidad de Madrid llega al 22% del total de los habitantes, aproximadamente millón y medio de personas. El informe tiene más de 600 páginas donde se detalla la manera de hacerlo y la distribución por barrios de las personas afectadas por exclusión social.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Enrique Ossorio, respondió a estos datos diciendo que Madrid era la más rica de todas las comunidades autónomas y, mirando hacia alrededor y el suelo, diciendo que él no encontraba pobres y que por el contrario las calles de Madrid estaban llenas de gente en los comercios. De esta manera intentaba menospreciar y desligitimar el dato ofrecido por Cáritas.

Su actitud prepotente no es de recibo y no solamente por descalificar el estudio sino porque en ella se vislumbra un desprecio hacia los pobres. Incluso en los barrios que vive y frecuenta el consejero se pueden ver pobres aunque probablemente no vivan allí.

Determinados políticos y medios de comunicación creen que el mundo, y en parti-cular España, se circunscri-

be a lo que les sucede, pien-san y sienten las personas del barrio de Salamanca de Madrid y similares.

Hay peculiaridades del consejero que hacen más escandalosa su actitud. Una es su sueldo, 108.000 euros anuales, más que el presidente del Gobierno y mucho más que cualquier ministro. Otra es su participación en actividades de los propagandistas de Acción Católica, dando conferencias donde nos dice cómo deben comportarse los cristianos en la vida pública, participación promovida por la dirección, próxima a la ultraderecha.

A los días siguientes, el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, en una conferencia , manifestaba que era una necesidad imperiosa para un cristiano ayudar a los pobres que realmente existían en Madrid, como lo sabe bien Cáritas por sus actividades ayudándoles en la capital.

Se quiera o no se quiera, los pobres existen. Existen aunque a veces son invisibles, sobre todo a quién no quiere verlos. Muchas veces nuestros ojos no nos permite verles y mucho menos detectar sus necesidades. La raíz no esta en los ojos, no se tiene que ir al oftalmólogo, sino en el corazón. Hay veces que se hacen razonamientos, para que el cerebro nos engañe y justifique nuestra ceguera que hace invisibles a los pobres.

La actitud interior huma-

na de estar disponible para echar una mano a quién lo necesite no solo beneficia a los pobres sino a quien la tiene, porque hay una ley de vida contrastada por la experiencia: quien da recibe más. El consejero de Madrid no lo sabe y tampoco sabe lo que se pierde al no saberlo.