Pobres xentes da aldea

CANDO comezou a vacinación do covid, a Xunta difundiu urbe et orbi que os maiores acudían contentos, glorificando o sistema empregado. Para esta cuarta dose mudaron o sistema, que seica tan bos resultados acadara, e obrigan a estas persoas, moitas delas dependentes, a trasladarse aos vacunódromos. E xa non é que non vaian contentas, moitas non poderán vacinarse.

Cítanas a ducias de quilómetros das súas casas, cando non centos. A algunhas ás oito da mañá. Para poder chegar á hora terían que erguerse moito antes do amencer. Saben o que iso representa para quen cumpriu, por exemplo, máis de noventa anos e acostuma a estar na cama até o mediodía? Quedarán baldadas para oito días, polo menos, e a semana anterior tampouco terán durmido pola preocupación. Que pretenden?

Pero, ademais, non hai buses que os leven até as capitais. Terán que coller un taxi. E pagalo coas súas minguadas pensións. Esas ás que critica a Xunta porque aumentan un 8,5%!

Outras non poderán ir soas. Quen vai acompañalas? Se teñen un familiar que o faga, deberá deixar o seu traballo toda unha mañá polo menos. Quen munxe ou lle dá de comer ás vacas?

En moitos casos non chegará unha soa acompañante. Nos vacunódoromos non é doado aparcar ao carón do centro. Moitas destas persoas non poderán andar cincocentos metros, ou trescentos... Quen as atende na ringleira mentres agardan a súa quenda e o chofer vai aparcar... E cando rematen?

Vai haber cadeira de rodas para todas as que o necesiten...

As que non poidan atender a esta chamada, volveranas citar para vacinalas non se centro de saúde, propaga o conselleiro.

Se non foron quen de explicar as razóns destes cambios, tampouco o son de cando as chamarán e como. Saben desde a consellaría os problemas que lles están a crear as persoas maiores con estas incertezas? Saben as molexas que lle causan aos seus familiares?

Lémbrome daquela copla: “Que pobres que somos / as xentes da aldea / que aínda votamos / a quen nos tourea / touréannos ben. / A culpa éche nosa / e mais de ninguén...”.