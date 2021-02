Pódese estar gobernando e ser autocrítico

Hoxe, 14 de febreiro de 2021, celébranse as eleccións autonómicas en Catalunya.

Penso que ningún partido poderá ter por si só a maioría para gobernar, haberá que facer alianzas e a cousa non é doada.

Todo fai pensar que VOX acadará, por primeira vez, representación no Parlament de Catalunya. E, podemos chegar a pensar de forma errada, que nun país onde hai tanto independentismo non se entende moi ben a entrada dun partido que está en contra das autonomías no seu Parlament.

Isto é fácil de entender, cando cidadáns que viven en Catalunya e se senten españois ven avanzar as forzas independentistas se mobilizan e van votar polo máis españolista que se presenta.

Na etapa autonomista do catalanismo político moitos emigrantes que chegaron a Catalunya doutras zonas do Estado non ían a votar nas autonómicas porque non estaban interesados nas institucións autonómicas. Pero agora ven que as cousas colleron outro camiño; que non é outro que o da creación dun Estado propio.

É coñecido o feito de que Jordi Pujol gobernou vinte e tres anos a autonomía catalá, pero ao mesmo tempo cando se convocaban unhas eleccións españolas gañaba o PSC en moitas ocasións.

Isto ven demostrar que algúns emigrantes que viven en Catalunya nunca lle deron importancia á autonomía, pero agora si que lla dan a combater o independentismo; queren seguir dentro do Estado español.

Por outra banda o vicepresidente segundo do goberno español vén de recoñecer publicamente que “non hai normalidade se os líderes de JuntsxCat máis de ERC están no exilio ou no cárcere”.

Pablo Iglesias dixo que “non hai normalidade de plena democracia en España”.

Carmen Calvo, vicepresidenta primeira do goberno, censura as verbas de Pablo Iglesias (vicepresidente segundo). A escenificación das diferencias entre os dous socios de coalición do goberno español está a ocorrer a uns días das eleccións catalás.

É de agradecer que un membro destacado do goberno afirme que “non hai normalidade se os líderes independentistas cataláns de JuntsxCat mais ERC están no exilio ou no cárcere”.

A autocritica forma parte do ADN do Marxismo e da esquerda en xeral, e diso Pablo Iglesias entende.

As análises científicas ás que chegan os Marxistas e a esquerda baséanse precisamente niso: critica e autocrítica.

De todos os xeitos pode que estas discrepancias públicas entre Pablo Iglesias e Carmen Calvo se teñan que ler en clave de campaña electoral en Catalunya.