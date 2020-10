Política del cuerpo a cuerpo

EN algunos periódicos extranjeros importantes han escrito con preocupación sobre la forma de llevar la política en España, que deriva en desacuerdos y cosas. Nos miran porque tenemos muy malos datos pandémicos, y comparan Madrid y Nueva York, dos ciudades que no suelen comparar casi nunca. No conviene una fama así, pero las estadísticas nos gobiernan, y a ellas miran, también, los políticos. Los corresponsales flipan un poco y escriben esos textos para el extranjero, quizás sin caer en la cuenta de que en todas partes cuecen habas, y en algunos sitios a calderadas. Quizás se ve mejor en la distancia. Nuestra idiosincrasia, aventuran algunos, nos pone en peligro con el virus, porque somos callejeros viajeros y además nos da por dar palmadas en el hombro y muchos besos, aunque ya no. Los países pulcros y amarrateguis, que se enfadan con la pasta del fondo de recuperación o como se diga, meten a todos los sureños en el mismo saco, como si esto fuera una democracia de sabor, sabor, tropical. No todo es rebujito y horchata, amor.

Nuestra popularidad futbolera también ha perdido fuelle, y la cultura que nos dio tanto brillo fuera, con el exilio, con Picasso, con Buñuel, con nuestros gallegos inmensos en ultramar, ahora parece agostada y escondida: los intelectuales temen ser reconocidos, porque algunos líderes globales se han encargado de demonizar su trabajo, los han llamado élite, hay quien los odia por el hecho de tener ideas complejas, esa provocación. Hay quien para luchar contra una supuesta elite cultural prefiere generalizar la estulticia. Te dan el alpiste, los tuits de medianoche, el triturado de adjetivos, el granizado de eslóganes. Todo proteína, queridos. El nivel viene estando como en el debate entre Trump y Biden: allí se vio, a pantalla completa, la decadencia de la política.

En las facultades del ramo enseñarán ese debate, estoy seguro: no sólo como ejemplo de lo que no debe ser, sino porque pasas un rato, porque con la actitud trumpiana, mayormente, se convirtió en un entretenimiento palabrero, a la manera de algunas tertulias gritonas, que un día vinieron para quedarse. O sea, la política como performance, un género mediático en alza. Trump mamó de la tele, usa el lenguaje que cree que le da votos, algunas frases suyas funcionarían muy bien en un reality, y luego está todo ese rollo intimidatorio, que saca a pasear casi a diario. Puede soltar lo que quiera, porque lo que importa es el momento, el instante del pantallazo, no estamos para muchas reflexiones, y ahí acierta. Y esa es nuestra tragedia.

Más allá de esas formas de debatir, que demuestran que todo está partido en dos, en dos mitades casi exactas, que todo está polarizado, lo cierto es que la política pantallera es un hecho global. Hace tiempo que saben que el personal ve vídeos cortos, ese flash de los telediarios, esas frases tuiteras. Sueltan palabras clave, que van al objetivo, aunque no digan nada importante. Tal vez con eso se decidan gobiernos. Parece que la política ha pasado de ser un proceso elaborado, donde el conocimiento y el ingenio se dan la mano, donde se propone con elegancia y altura de miras, y a veces se cede, a un intercambio de golpes ante las cámaras. Un cuerpo a cuerpo para la galería.