Os políticos recórdanme a os parrulos de Central Park, que como se preguntaba o protagonista da célebre novela de J. D. Salinger,The Catcher in the Rye, onde van os parrulos de Central Park no inverno? Si, onde van os políticos (elas, elxs e eles) despois de saír elixida a corporación municipal?

Deben ser como os parrulos de Central Park no inverno. Só que estes desaparecen no inverno e os políticos fano catro anos.

Polo meu barrio non os vin dende as últimas eleccións. Imaxino que volverán a aparecer pouco antes das seguintes. Uns virán dicindo que o barrio precisa de moitas cousas, que ten unhas carencias incribles, que como está así. Outros, os que ostentan o poder, virán cun secretario cun blog que irá tomando notas alegremente de todo o que nos van traer no futuro. Mostrarannos cousas que fixeron que nós non seremos capaces de velas.

Así e todo, polo meu barrio non os vin. No noso barrio á xente quere un “pipicán”, eu non teño mascota, pero moitos dos meus veciños si. Alegran o barrio e aportan unha humanidade da que ás veces parece que carecen os/as/xs os políticos.

Tamén hai moitos rapaces e rapazas con ganas de xogar. Serían máis felices cun parque con bambáns e todo tipo de aparatos que tanto lles fai desfrutar no seu tempo de lecer. Ademais temos persoas maiores que precisan de bancos, dos que hai poucos e mal situados, para poder descansar dunha longa vida de traballo e esforzo. Por iso, moitos deles prefiren quedar na casa. Unha mágoa.

Polo meu barrio non os vin. Igual cando chegue a nova “Estación das urnas” volvan xs/as/os políticos por el, e lle pregunten a Holden Caulfield onde van os votantes nesta estación, e Holden lles responda: “polo meu barrio non os vin”.