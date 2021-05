Pongamos que Madrid fuera nación

El Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia –denominación tan extensa como pretenciosa– que se presenta en Bruselas plantea el cobro de peajes en las autovías pero Ábalos, ministro del ramo, niega que se vaya a implantar. La incongruencia trata de salvarla con la explicación de que se incluye para empatizar con Europa pero que seguirán siendo gratuitas. También añade que si no las pagan los usuarios los costes de su mantenimiento recaerán en la totalidad de los españoles, aunque no las usen, a través de los impuestos. Y para que no quede duda de sus intenciones contrarias al peaje responsabiliza al PP de haberlo intentado cuando gobernaba. Que me zurzan si entiendo algo. ¿Trata de engañar el Gobierno a la Unión Europea? ¿Lamenta que Rajoy no lo haya implantado? ¿A qué viene recordar la obviedad de que las pagan todos los ciudadanos? ¿Acaso los descuentos que se prevén en la AP-9 no los sufragan todos los gallegos? Me temo que esta ceremonia de la confusión tiene por finalidad ir preparando el terreno para lograr el objetivo recaudador. Como argumento final nos dirán que lo impone Europa, lo que terminará siendo realidad, pero a propuesta del Gobierno. Dada la red viaria de Galicia, sin vías alternativas, será un mazazo. Uno más.