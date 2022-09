¿Por dónde íbamos?

ENTERRADA Isabel II y a la espera de la coronación de su hijo, a poder ser sin estilográficas en el recinto, la realidad empuja por volver a su envase, que es, claro, la pantalla de la televisión. Estábamos bien con la larga celebración de la monarquía inglesa, tan chula. Un desparrame de guardarropía, un dominio de la teatralización del poder, pero, no se olvide, con miles y miles de extras que estaban allí llorando de verdad (al menos, muchos de ellos). Esa demostración del duelo, esa tristeza nacional, se ha considerado el último legado de la monarca, como decíamos ayer, que convertía en marca de éxito todo lo que tocaba. También después de muerta, evidentemente.

La gran sacudida de este final para la sociedad inglesa se ha compensado con la producción espectacular de las exequias, quizás con la excepción del protocolo en Westminster, que ha levantado algunas ampollas. No ya por nuestros reyes y los eméritos, compartiendo la misma bancada sin que, al parecer, lo supieran de antemano, según se escucha en los cotillódromos habituales. No faltó esa dosis de morbo doméstico, cómo no.

También le tocó a Biden. Ayer, en una televisión, dijeron que Trump mostró cierta hilaridad en las redes (¡ese lugar!) porque a Joe Biden le otorgaron plaza en la fila catorce durante el funeral, nada menos, desde donde seguro que se veía fatal el incomparable despliegue. La verdad es que Biden y Jill fueron muy protagonistas para la BBC, pero el protocolo implacable les llevó a la fila catorce, o quizás, dicen algunos, lo que pasó es que llegaron tarde a lomos de la Bestia. Eso es lo que le preocupaba a Trump: la ubicación. Creo que dijo que la ubicación es lo más importante en la vida.

La cuestión es recuperar ahora el resuello. Metidos en este túnel del tiempo, los británicos se aprestan a volver a la realidad, y todo el planeta, que sin duda agradecía este magnífico paréntesis. La persistencia de la televisión ha hecho que las finales de la Champions palidecieran, dicho sea sin ofender, y que toda la realidad pasara a segundo plano, aunque el horror, en sitios como Ucrania, seguía su curso. Que el acto haya ocupado diez días con la precisión de un reloj suizo, que hasta el pony y los perros de la reina entraron en escena y en cámara en el momento exacto, ha servido para hacernos perder un poco las referencias actuales, para vivir una especie de guion de una película, producida sin miramientos en cuando a gastos se refiere. Aún queda pompa por desgranar, pero ya no será lo mismo. Liz Truss tendrá que ponerse a ello.

El paréntesis histórico chocará violentamente con la realidad, me temo. Esta idealización del poder, ejecutada con solemnidad incomparable, ha servido para entretener por unas horas el vértigo nada favorable del siglo. Como dijo alguien en otra televisión, “los ingleses echaron el resto porque no entierras a una reina todos los días”. Sí, lo grave suele estar en lo cotidiano. Lo excepcional sorprende, pero lo cotidiano, si es malo, es lo peor de todo. El mundo ha asistido a uno de esos eventos que luego dan unas líneas en los libros de texto (más líneas en los británicos). Pero la vida se empecina en volver, y de nada servirá esa nostalgia del poder y la gloria. Todo se convierte de pronto en algo muy terrenal, como la muerte, pero sin aderezos ni magia. La gente saldrá a la calle, al tráfico, y se preguntará: ¿por dónde íbamos?