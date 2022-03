UN ANO MÁIS conmemoramos o día 8 de marzo reivindicando a figura da muller pola súa relevancia na historia, moitas veces sendo obrigadas a calar e tamén relegadas inxustamente a ocupar un posto detrás dos homes. Somos máis e mellores, podiamos berrar. Ou escribilo nunha pancarta e saír de novo á rúa. Non hai ningunha dúbida. Teñen que asumilo xa todos aqueles que non queren velo. Reivindicamos unha vez máis a igualdade entre homes e mulleres, lembrando (iso tamén, como non podía ser doutro xeito) a loita incansable de todas aquelas mulleres que nos precederon, que se moveron por conseguir dereitos que hoxe temos. Buscaban unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e hoxe non estaríamos onde estamos sen elas. Sen as nosas nais, sen as nosas avoas. Todas aquelas mulleres que se moveron por nós. Que loitaron por min, por ti, por todas. Hoxe nós temos que facer o mesmo e continuar así co seu legado. Por min, por ti, por todas!

Se investigamos na historia deste día atopamos que foi declarado como tal polas Nacións Unidas en 1975 e que en EEUU é onde se atopa a orixe da celebración. Todo nos leva á época da revolución industrial. Foi o 8 de marzo do ano 1857 cando milleiros de traballadoras saíron ás rúas de Nueva York para facer unha protesta polas malas condicións laborais que sufrían, buscando unha mellora no horario e no salario, e o fin do traballo infantil.

Non podemos esquecer o acontecido o 8 de marzo de 1875, cando centos de “garment workers” (traballadoras do textil) dunha fábrica de Nueva York se manifestaron buscando a igualdade salarial, así como mellorar as súas condicións laborais. Nese contexto morreron 120 traballadoras a mans da policía. Dous anos máis tarde, en 1877, creábase o primeiro sindicato feminino da historia. Na memoria do 8 de marzo lémbrase tamén o incendio nunha fábrica de camisas estadounidense. Era o 25 de marzo de 1911 cando morreron arredor de 140 mulleres, moitas mozas inmigrantes entre os catorce e os vintecinco anos. Díxose que as vítimas daquel fatídico suceso non puideron escapar porque, para evitar roubos, os encargados da fábrica pecharan todas as saídas.

A cor morada que asociamos ó movemento feminista parece vir dese momento histórico, posto que en Triangle Shirtwaist as camisas que se fabricaban eran desa cor. Tamén circula a lenda de que o fume que saía da fábrica no incendio era violeta.

Levamos esa cor con toda dignidade. Que camiseta escollo? Un dos lemas... “Nos lo quitaron todo, hasta el miedo” ou “Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar”. Síntome ben, contribuíndo á loita neste día.

Pasiño a pasiño, de maneira lenta, a muller foi facéndose un oco. Aínda non podemos falar de igualdade, seguimos buscándoa, escalando para chegar a ese punto no que nos poidamos mirar ós ollos, sen que nos miren por riba do ombro e nos fagan de menos. Loitamos dende as escolas, dende a casa, pero queda camiño por percorrer. Recordamos en murais e nalgunha performance ás mulleres máis influíntes na historia, ás máis relevantes... e saen nomes como Frida Kahlo, Virginia Woolf, Marie Curie e Rosa Parks. Perfecto. Pero non só eses grandes nomes. Para min, a máis influínte, a que me fixo ser quen son, é a miña nai. Por min, por ti, seguiremos loitando!