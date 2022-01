Hace muy poco, unos días nada más, hablando con un colega escritor, me contaba que iba al hospital, ya que le tenían que poner la tercera dosis de la vacuna contra el covid.

Nos tomamos unos cafés y charlamos un buen rato, sobre las once, se despidió de mi y los otros compañeros de mesa y, se marchó al hospital.

Andando los días lo llamé para preguntarle qué tal con la tercera dosis, entonces se puso su esposa, pues al parecer mi amigo no se encontraba bien. Entonces decidí ir a visitarlo y saber mas del asunto, cuando llegue, estaba el hombre medio dormido y pase a la salita, nos sentamos su esposa y una hija, nos pusimos a charlar, cual fue mi sorpresa que debió de sentir mi voz entonces mi buen amigo me reclamo fuera a su habitación. Al entrar, la verdad, no tenia muy buen pinta, estaba demacrado, sudando en frío y vamos, mal. Entonces me narro la odisea que le sucedió.

Llegue a las doce como me habían mandado, presente mi tarjeta de identificación, me dijeron, - levante la camisa por favor, le vamos a pinchar. Entonces yo les conteste-. Pero haber querido amigo, usted me tendrá que hacer una prueba de antígenos al menos, ya no digo una PCR, porque imaginemos que estoy contaminado de covid y usted me inocula esta tercera dosis, ¿Qué me podría pasar?,- el buen hombre me contesto.- La verdad que sí, debiera de hacerse una prueba de antígenos, a todos los que se van a vacunar. No ya con esta tercera dosis, sino desde la primera vez, así se pueden evitar males mayores, porque poner la vacuna, estando contaminado de covid, es tan malo o peor dado que las reacciones pueden ser imprevisibles, pero el protocolo que tenemos, no dice nada del asunto, entonces usted por favor, súbase la manga y ponga el brazo y listo.

Pues bien, resulta que estaba contaminado de covid, lo se bien a parte de las pruebas que me hicieron, porque en la redacción, también dieron positivos, dos compañeros más. Bueno, me explico todo el proceso y lo mal que lo paso, entre el virus, la neumonía que pillo y todo el cacao que se montó, yo le recriminé, no me hubiera llamado, al menos para echar una mano, o lo que fuese necesario, me despedí y me fui a tomar una cerveza.

Sentado en la terraza del bar de siempre, me puse a pensar, entonces, lla mé a varios amigos y compañeros, escritores, periodistas y también a dos médicos. Todos, pero todos, me dieron la razón de que, para ponernos estas vacunas, que según explicaron, con una dosis, bueno ya estaba resuelto el asunto, luego, hizo falta una segunda dosis, porque era el refuerzo, pero al final, ese refuerzo, hubo que, a su vez, reforzar, con una tercera dosis, ahora ya se está barajando, de que seria mejor, una cuarta dosis, para estar más seguros. Era mejor, antes hacernos pruebas de antígenos o, PCR. ¿No será todo esto, algo mercantil, mas que por nuestra salud? Lo pregunto, porque si tanto quieren y desean mirar por nuestra salud, pues que se comiencen a hacer, pruebas antes de vacunarnos y dejen de cobrar en una farmacia por una prueba de antígenos, hasta 7 euros, cuando en Portugal se cobra 2. Ya no digamos en Alemania, que hasta en una cadena muy famosa de supermercados, que empieza por L, se venden paquetes de 5 unidades, las cuales salen cada unidad a 0,75 céntimos de euro. ¿Nos cobran mas porque es mejor para nuestra salud, o para los bolsillos de algunos amiguetes de este desgobierno que tenemos?

Los laboratorios y farmacias, están desde hace dos años, haciendo un buen agosto, ¿hasta cuándo? Yo no lo sé, pero el que nos mientan, nos manipulen y nos enfrenten a los unos contra los otros, tiene que tener una justificación. Me da la sensación, que esto ya lo he vivido y también leído, así comenzaron muchos países que hoy por desgracia, están bajo el yugo de una dictadura socio comunista. Entonces pregunto yo, ¿Por qué? ¿nos querrán llevar hacia un régimen de esos, como en Cuba, Venezuela u, otro país parecido y, esto del covid, les ha venido muy bien y así se puede hacer la transición hacia ese tipo de gobierno?

Yo no sé, si serán elucubraciones, malos pensamientos o, simple ciencia ficción, pero la cosa no pinta bien queridos amigos. Otro día, hablaré del gobierno.