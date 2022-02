“Postal veneciana”, con Enrico Onofri y Francesca Aspromentr

Concierto de la “RFG” dirigida por Enrico Onofri y en el que la soprano Francesca Aspromonte será solista del salmo “Laudate Pueri Rv. 600”, en el Auditorio de Galicia- 20´30 h.-, con sesión previa de “Conservando Con...”, con el propio director-19´45 h.-, completando programa el “Concierto Per Parigi, en Do m. Rv, 114” del veneciano, la “Sonata para cuerdas nº 1, en Sol M.” y la “Sinfonía nº 26, en Do m. G. 519”, de Luigi Boccherini, y que volverá a ofrecerse en el Auditorio de Ferrol, mañana a la misma hora. El maestro Onofri, repite con nuestra formación, un músico que colaboró con formaciones como “Concertus Musicus Wien”, el “Ensemble Mosaiques” o “ll Giardino Armonico” y fue director de “Divino Sospiro”, residente en el Centro Cultural de Belém (Lisboa). Fue invitado de la Ópera de Lyon y de la “O.C. de Basilea”, manteniendo una actividad permanente entre proyectos y grabaciones. Desde 2000, es profesor de violín barroco en el Conservatorio Bellini, de Palermo, siendo también asidua su presencia en masterclasses en centros como la Juilliard School neoyorquina.

Francesca Aspromonte, pasó por los magisterios de María Pía Piscitelli, antes de seguir en el Mozarteum de Salzburgo, con el bajo Boris Bakow, y con Barbara Bonney, Gloria Banditelli, Luciana Serra o Grazyna P. Flicinska. En la “Opera Studio”, siguió la docencia de Renata Scotto y en la “Accad. Santa Cecilia”, las de Anna Varidi y de Cesare Scarlton. Recibió el Premio del Concurso Lirico Città di Paola, en 2009, mostrando desde el comienzo, un interés primordial por las músicas del “Seiscientos” en adelante, a través de la escuela forjada en Ambronay, epicentro de esas tendencia. Destacan las labores en la “Accademia Monteverdiana”, con John E.Gardiner, y entre los compositores a señalar, un espectro que abarca desde Claudio Monteverdi, a Pier Francesco Cavalli o Caldara.

Vivaldi en dos vertientes, la instrumental por el “Concierto Per Parigi, en Do m. Rv, 114” y la vocal. En el primer apartado, al margen de cronologías, que ocuparán desde 1715 a 1741, estamos ante tres tipos estilísticos claramente diferenciados, entre los que sobresalen las sinfonías a “quattro”, representativas del máximo nivel expresivo dentro de la talla del concierto “rippieno”, de cuño personal. En él se engloban, una importante serie de conciertos que resumen una cantidad fundamental por su cantidad, distinguiéndose del resto gracias a la elaborada escritura contrapuntística y el vigor que despliega en cada uno de los conciertos, sobresaliendo el caudaloso dramatismo y la cuidada idea polifónica del general de los “concerti”, en lo que a la postre, confirma la maestría del veneciano, especialmente en el dominio absoluto del sentido del contrapunto, poniendo un punto para el criterio de los especialistas, de una gravedad que acabará influyendo en otros creadores de su entorno. Especialmente significativo, resulta precisamente el hecho de que trece de los dieciséis conciertos del grupo, están escritos en tonalidad menor, que en cierto modo, revela el talante patético que “Il Prete Rosso”, pretendía plasmar en el conjunto de estas páginas orquestales, muestra de una lograda madurez.

El salmo “Laudate pueri Rv. 600”, destinado para voz de soprano, orquesta de cuerdas y continuo, parte de un texto al que en variadas oportunidades pondrá música, y en la Biblioteca de Turín, se encuentran tres versiones sobre ese texto, con las evidentes variantes que se ofrecen en el “Rv. 602”. “Rv 603”, el autor supo, como era habitual, cambiar el carácter de cada una de ellas en el resultado de los movimientos y en los que a un tiempo lento, sucede otro animado, de tonalidad mayor a menor, sin desdeñar las tonalidades vecinas. Para conseguir la unidad de estilo, apuesta por el tema inicial de la doxología. En algunos de los versículos, la orquesta no se utiliza al completo y en otros, destaca el protagonismo de un solo de violín único. En el segundo versículo, la orquesta se maneja sin continuo y en el octavo, el violín concentra todo el sufrimiento que realza el salmo. El conjunto de tiempos, comienza con un “Allegro” de alabanza, para seguir con un “Largo”, auténticamente arioso; otro “Allegro”, de aire estrófico con “ritornello” y el resto de tiempos, incluyen un “Largo”, con pequeños saltos; un “Presto-Adagio-Andante”, en el que la voz surge de la palabra “Suscitans”; un “Allegro”, que nace de un acorde perfecto en Si b. M.; un “Largo”, acompañado por un violín profundamente expresivo, otro “Allegro”, con vuelta al origen para la solista y la orquesta y un “Amen” (Allegro), perfecto ejemplo de virtuosismo.

Gioacchino Rossini con una de sus posibles trabajos de entretenimiento, la “Sonata para cuerdas n 1, en Sol M.”, dentro del género de las “Sei Sonate a Quattro”, de una etapa en Ravena y que podrían tener como dedicatario al contrabajista y amigo Agostino Triossi. Piezas a tumbos, pasarán por distintas ediciones, con una primera de la que se hizo cargo “Ricordi” y de las que la “Fundación Rossini”, preparará una cuidada revisión firmada por Livio Liavella. Andando el tiempo, criterios más libérrimos, se permitirán reconsideran el conjunto de piezas con distintos arreglos, en un reconocimiento al “Cisne de Pesaro”. Música instrumental nada desdeñable para autocomplacencia del compositor en esas indolencias descansadas, a las que era especialmente proclive.

Luigi Boccherini con la “Sinfonía nº 26, en Do m. G. 519”, el músico de Lucca con arraigo en la corte española, y del que se aprecian en especial las obras camerísticas o las orquestales de peso como el “Concerto a piú stromenti concertati, due violini, oboe, violoncello, alto, basso..” o el “Concerto a grande orchestra composto in Madrid per l´ Academia dellos Caños del Peral Anno 1769”. La serie de su obra sinfónica, recuperada con mejor fortuna, se encuentra en buena medida en el inventario que poseía la condesa-duquesa de Benavente, en 1824 y en ella figuran una recopilación de obras de cuando estaba al servicio del infante Don Luís Antonio de Borbón y que sin la menor duda, se llevó cuando tomó el cargo de director de la condesa-duquesa: Entre ellas, el grupo de sinfonías, dedicadas al infante Don Luís (1775); otras cinco de años después, con igual dedicatoria o una sinfonía destinada a la condesa de Benavente, en 1782. Los oficios como director, le granjearon una sustanciosa cantidad económica, en calidad de miembro de la Real Capilla. Las orquestas fomentadas en la corte, en frecuentes colaboraciones, traería a la par el cultivo de trabajos de género camerístico.