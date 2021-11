Posturas e imposturas

LEÍ, no sé dónde, que las peleas políticas tienen el mismo valor que las peleas entre celebridades (signifique celebridad lo que signifique), en los platós, en las redes, en sitios así. Y también el mismo valor que las peleas en general, cuando son aireadas. Por un lado, parece un rasgo muy humano: cabrearse en directo, mostrar la falta de empatía, parece implicar que no te doblegas ante la corrección (¿política?), que no haces una cosa ante las cámaras y otra en los pasillos. Pero, por otro, muchos de esos cabreos parecen astutamente diseñados, ya sea producidos en laboratorios de mercadotecnia política o trabajados en los gabinetes de proyección electoral (sean esos gabinetes lo que sean).

Como siempre, la cuestión reside en

qué es verdad y qué es impostura. O pos-tura, que es peor. La autenticidad está habitualmente muy valorada, pero puede ser de pega. Se trabajan mucho las autenticidades falsas. Campechanías de diseño frente a campechanías fetén, por ejemplo. Pero, aunque puedan tener éxito, los quedabien se notan en seguida. La artificiosidad del bienquedismo, perdón por el palabro, aflora con rapidez, porque se apoya en lugares comunes, muletillas frágiles, palabras para la galería (para la cámara, en realidad), y mucho tirar de la lista de co-

sas que gustan a la peña. Es gente que no se da cuenta de que el otro se da cuenta.

Hubo un tiempo en que se hacían esfuerzos por el consenso en primera línea de micrófonos, esfuerzos por parecer amable y flexible (¡flexible!: eso hoy está muy mal visto), pero quizás ya no merece la pena. Ser sospechoso de moderación y tranquilidad puede transmitir un peligroso mensaje de flojera. No creo que la amabilidad, la cortesía, la empatía, en fin, esas cositas, deban confundirse con una identidad blandengue, como de pagafantas político.

En un ambiente tensionado y polarizado, que es el ambiente que tenemos, puede ser normal que todo mundo quiera presentar su discordia, su desazón, su pelea. Como aval, como crédito. No piense usted que soy uno de esos que termina diciendo que sí. No piense que sucumbo a los encantos dialécticos, porque yo, querido, ni siquiera escucho, cucurucho. Yo hablo y punto.

Tal vez los desacuerdos políticos sólo intentan estar en línea con esta atmósfera general que disfrutamos, parecerse a la realidad, aunque yo, la verdad, veo más afinidades y buen rollo entre la gente corriente, porque el valor de la discordia, al menos para una de las partes, sólo reside en que sea conocida. Los enfrentamientos entre líderes, las guerras de poder, necesitan de redes sociales, cámaras y micrófonos, si realmente persiguen un efecto.

Aunque tengan aspecto de ser peleas de familia, como las de cualquier cena de Navidad, en realidad encierran un valor de mercado, o de encuesta, o de campaña, se cuecen en el caldo mediático, que es el caldo nutritivo (aunque puede producir digestiones pesadas), y por eso hay que diferenciar entre las disputas íntimas (sin verdadero valor propagandístico) y aquellas que alcanzan con facilidad los titulares, con frases niqueladas y pulidas para la ocasión.

Cambiado lo que deba ser cambiado, las celebridades también gestionan los desacuerdos y las reacciones iracundas en directo, si se trata de un producto, no tanto de un sentimiento. Esto hace la diferencia. El producto ‘desacuerdo’ debe llevar su impronta, su etiqueta, su envase, su cosa. Para eso se trabaja adecuadamente: no se improvisa. Y, sin duda, tiene su precio.