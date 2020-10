POTUS y el coronavirus

EL coronavirus no hace distinciones, afecta a pobres y ricos, a poderosos y a débiles, a personas de edad –se creía– pero también a jóvenes –se ve ahora, a famosos y a los comerciantes... incluso puede entrar en casa como ha hecho en la de algún vecino. Ha llegado hasta Trump. Y hasta su mujer, Melania, que siempre aparece lejana, distante, callada, impasible, como si no fuera de este mundo. Lo es.

El hombre supuestamente más poderoso de la Tierra ha sido alcanzado por el mismo virus que amarga la vida al mundo en el que es figura principal. Trump había encontrado una línea de ataque contra Biden por su obsesión de aparecer siempre en público con mascarilla. El virus se lo ha transmitido una asesora y lo que ahora preocupa a su equipo es qué ocurre con los miembros de ese equipo que también han tenido contacto con la asesora.

Como preocupaba al equipo de Joe Biden que hubiera podido ser contagiado por el propio Trump durante el debate tan bronco que mantuvieron hace unos días, en los que el presidente hizo un gran alarde de prepotencia, capacidad de interrumpir a su contrincante y de muy mala educación.

El virus ha llegado al Trump que decía que se combatía bebiendo lejía, y se sabe al menos de un caso de alguien que lo hizo, con graves consecuencias. Después dijo Trump que era una ironía, pero los presidentes deberían abstenerse de ironías –si efectivamente lo era– porque siempre hay quien puede tomarlas al pie de la letra. En lo que afectará a Trump, más que a su estado de salud pues dice que no tiene síntomas raros, es en la campaña electoral, que encara sus recta final con los sondeos en contra.

Conociendo a Trump, es seguro que hará victimismo con el hecho de que ha sido alcanzado por el virus, lo convertirá en un elemento importante de su lucha por mantenerse en la Casa Blanca, peleando como un león contra el covid o transmitiendo síntomas de abatimiento según convenga.

Que POTUS –Presidente of the United States– y FLOTUS –First Lady of the United States– hayan sido atrapados por el covid les hace parecer más humanos. Pero los cuidados que recibirán no serán, ni de lejos, los de cualquier mortal con coronavirus.