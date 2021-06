Poulidor, el Tour y la vida

VEO discurrir el Tour entre los verdes campos de la Bretaña. Es una liturgia, un rito anual. Atravesar la campiña francesa a vista de pájaro (sobrevolar el terreno, algo que hago a menudo a través de los documentales aéreos de National Geographic) me produce una enorme sensación de paz. Me siento afortunado. Llevamos demasiado tiempo sin apenas movernos del mismo lugar, sin cambiar de cielo ni de ánimo. Así que hacer camino, aunque sea contemplando una pantalla, es tanto como volver a vivir.

Sobre el camino y la vida me gusta lo que dice el gran Javier Sierra en la tercera temporada de ‘Otros mundos’, dedicada íntegramente al Camino de Santiago, que pasa estos días por Movistar. Tiene Sierra, cuyo entusiasmo por contar historias y envolverse en la llama del misterio me parece admirable, una manera muy especial de entender el paisaje y sus señales.

Su recorrido pegado al terreno, como quien cumple un sueño de la infancia, el sueño de descubrirlo todo, habla precisamente de un paralelismo del camino con la vida, como ya sucedía con los azarosos viajes medievales. Sortear los obstáculos, si los hubiere, entender la tierra y sus mensajes, para el final alcanzar una meta: no tanto un lugar, sino, como en el juego de la oca, conocerse a uno mismo. Viajar al interior. Era un mantra griego, grabado en el templo de Apolo en Delfos. Todo está en nosotros, es cierto: pero no siempre llegamos a contemplarlo.

El ciclismo también ha sido considerado una metáfora de la resistencia ante los problemas de la vida. Hay muchos libros sobre ese lado filosófico de la bicicleta, de cómo a tantos les cambió la forma de ver el mundo. Siempre cito a Tim Krabbé, que, como saben, escribió quizás el mejor libro que existe sobre ese deporte: ‘El ciclista’. Krabbé compara el ciclismo con el ajedrez (fue ajedrecista profesional), por la necesidad de mantener viva una estrategia en carrera. Por la necesidad de ejecutar movimientos precisos.

Cada mes de julio (este año, con un poco de adelanto) el Tour produce una especie de iluminación en las pantallas, una sobredosis de amarillo, muy Van Gogh. Y ofrece la posibilidad de sobrevolar. También otras carreras, desde luego, todas muy televisivas ya (como la Vuelta), pero el Tour tiene ese extraño romanticismo que, tal vez, se asemeja al de Roland Garros o Wimbledon en el tenis. Por supuesto que me motivan las gestas de los ‘grimpeurs’, los que trepan montaña arriba, pero es más la liturgia del espectador, el rito televisivo, lo que me interesa. La tranquilidad de que algunas cosas no han sido demolidas, en medio de tanta demolición.

Este camino amarillo (la flecha jacobea también es de ese color) nos conduce, sí, a la metáfora de la vida y sus retos elevados, y también a los descensos vertiginosos... Estos días iniciales, por una Bretaña frondosa que tanto amo, hemos visto que el público ha retornado también a los lados de la carretera (y algún despiste ha originado pavorosas caídas colectivas: como la vida misma).

Me ha gustado ver a Mathieu van der Poel, envuelto en lágrimas, dedicando su primer maillot amarillo del Tour a su abuelo, que nunca lo vistió. Porque su abuelo, ya lo saben, fue Raymond Poulidor. Tres veces segundo y cinco veces tercero en el Tour. Murió en 2019. Mathieu hubiera querido hacerlo cuando su abuelo aún estaba vivo, ofrecerle el sueño y el milagro de vestirse de amarillo. No pudo ser. Pero a veces otros que nos aman cumplen lo que nosotros no pudimos lograr. Y el sueño continúa.