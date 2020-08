Preokupación

NO es el fenómeno de las okupaciones en sí lo que debería preokupar, sino su regulación. La progresiva desaparición de la propiedad es un hecho que tardará un tiempo en consolidarse pero que ya parece irreversible. A no mucho tardar las próximas generaciones vivirán en un mundo en que la okupación será lo habitual y la pertenencia lo excepcional, lo raro, lo antiguo. Aquella teoría que echó a rodar Proudhon (“la propiedad es un robo”), afloró de nuevo con los populismos y se hace frecuente en las informaciones periodísticas, donde cada vez las okupaciones okupan un lugar menos destacado. En esas reseñas el pobre propietario aparece como un ser indefenso que no entiende nada y espera incauto que alguna autoridad lo proteja.

Ya no decimos asaltante o intruso, palabras que no hace mucho serían las adecuadas. La primera batalla que perdieron los partidarios de la propiedad es la lingüística. Los okupas y sus instigadores empezaron por desmontar el lenguaje e imponer un término que sugiriese modernidad y rebeldía. Los okupas ya no entraban en la categoría de delincuentes. Detrás de ellos había una necesidad real que había que sopesar antes de darle la razón al propietario, y además solían enmascarar lo que hacían mediante actividades alternativas que casi nadie se atrevía a criticar. Pasó algo parecido con las intimidaciones y amenazas que, tras un juego malabar, pasaron a llamarse escraches, logrando así un halo de respetabilidad que sólo ahora, cuando los escracheadores de antes son víctimas de escraches, están perdiendo.

En fin, que es preciso regular como es debido las okupaciones para que no surjan conflictos en el futuro. Codificar los derechos y deberes de los okupas sería una fórmula adecuada, acompañada quizá de un Ministerio específico a cuya cabeza tendría que estar desde luego alguien del gremio de reconocido prestigio. Una de las primeras cuestiones a dirimir sería la duración de la okupación. ¿Ilimitada o tasada? Una okupación ilimitada acabaría siendo parecida a la propiedad que se quiere abolir, pero otra con plazos sería similar al alquiler, otra figura que repugna al movimiento.

No es fácil regular el tema, igual que ocurre con los okupas que okupen viviendas anteriormente okupadas, dándose una colisión entre dos derechos equivalentes. El “lo vi primero” no debiera servir. En realidad, el okupa que se resistiera a una okupación tendría que ser considerado traidor a la causa, pero eso es algo que dejamos al legislador que podría recurrir a la fórmula de Groucho: la parte okupante de la primera parte será considerada la parte okupante de la primera parte.

Por no hablar de la situación que se plantearía cuando dos o más grupos de okupas pongan los ojos en la misma casa. Tal vez funcionarios de ese Ministerio podrían organizar una subasta entre los aspirantes o un concurso de méritos. O más fácil aún: su titular publicaría en el BOE una lista de hogares okupables en el Estado, precisando de paso los días en los que sus propietarios están ausentes, con lo cual se evitarían riñas siempre desagradables en el momento de acceder a la propiedad. Ya se ve que en estos momentos la inseguridad jurídica es grande. Hay que ponerle remedio. En serio.