NO hay un derecho fundamental menos respetado por todos que el de presunción de inocencia. Cuanto más se dice con la boca pequeña que se respeta, más se clama contra el mismo con los dichos y los hechos. El presidente del Partido Popular lo acaba de demostrar al pedir la destitución de Pablo Iglesias a los pocos minutos de hacerse pública la iniciativa del juez solicitando que sea investigado por el Tribunal Supremo. Sin duda que la existencia de indicios de responsabilidad penal en el vicepresidente del Gobierno, apreciada por García Castellón, debilita en parte su presunción constitucional de inocencia, pero no la elimina de ningún modo, como no se suprimió en su día la de Pablo Casado cuando fue objeto de idéntica actuación judicial. Y hay que recordar que una vez que su caso llegó al Alto Tribunal de la mano también de la correspondiente exposición razonada, quedó sobreseído. Pero, es que además los dirigentes del PP no suelen atinar en esta versión de la presunción de inocencia: Cuántos la reclamaron para Rodrigo Rato, Francisco Granados, Jaume Matas o Carlos Fabra, todos ellos finalmente condenados.

Y, es que la presunción de inocencia pierde sus elementos característicos desde el mismo momento que se traslada al debate y a la disputa partidista. La presunción de inocencia es un derecho fundamental destinado a ser aplicado única y exclusivamente en el seno del proceso para garantizar que nadie pueda ser objeto de un reproche y castigo penal más que cuando sea destruida su presunción de inocencia, por medio de pruebas fehacientemente contrastadas en el juicio oral. No existe la presunción de culpabilidad.

No se debe seguir abusando en los medios de comunicación de expresiones como autor de un “presunto delito”, o “presuntamente culpable” de esto o de lo otro. En fin, debería empezar esta pedagogía desde los propios representantes políticos.